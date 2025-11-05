Corrida atlética solidaria a beneficio del Hogar del Niño

La segunda edición de la Corrida Atlética Solidaria a beneficio del Hogar de Niños y Niñas de Caleta Olivia, con una prueba competitiva y otras recreativas, fue anunciada para el domingo 16 de noviembre.

La misma surgió a iniciativa de la senadora nacional Natalia Gadano para colaborar con las necesidades de la institución que asiste a menores de edad y adolescentes.

Con las inscripciones de la primera edición se recaudaron fondos que permitieron comprar ropa de cama, computadoras, un televisor e incuso muebles.

El nuevo evento tendrá el mismo escenario, la zona de la costanera, con punto de concentración en el complejo deportivo municipal “Ing. Knudsen” y se espera que, al igual que el año pasado, haya una gran participación de runners, aerobistas (sin límite de edad) e incluso niños, a partir de los 5 años.

Las inscripciones ya está abiertas y pueden abonarse a través del link https://forms.gle/W3BfcJikY9yDfF6d6, transfiriendo el monto de las mismas a la cuenta facilitada por la Asociación Cámara de Mujeres Patagonia Sur cuyo alias es el siguiente: CORAZA.LIMA. CADENA (CBU: 2850552740095411954918).

La organización hizo saber que los primeros 300 inscriptos recibirán como regalo una remera oficial de la corrida solidaria, destacando además que también se contará con el aporte logístico a cargo de la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo del municipio.

Las distancias a recorrer y los aportes que deben abonarse se detallan a continuación:

-3 km caminando $ 20.000

-5 km participativo $ 20.000

-10 km competitivo $ 35.000

-Kids a consideración