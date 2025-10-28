El Equipo Municipal de Natación tuvo gran actuación en San Luis

La delegación comodorense, integrada por 37 nadadores, se ubicó entre los cuatro mejores durante la 10ª edición de la Copa Sierras.

Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre, se desarrolló en San Luis la 10ª edición de la Copa Sierras. La prestigiosa competencia nacional convocó a los mejores nadadores de 16 equipos de todo el país.

En esta oportunidad, la delegación del Equipo Municipal de Natación Comodoro Rivadavia estuvo integrada por 37 nadadores, entre federados y promocionales, quienes estuvieron acompañados por los entrenadores Matías Orellana, Jeremías Báez y Pablo García.

El conjunto comodorense tuvo una notable actuación, metió a deportistas en todas las finales y se quedó con el cuarto lugar con 1.807,50 puntos, muy cerquita de River Plate de Buenos Aires. El torneo lo ganó el Club Petroleros YPF de Mendoza, y en la segunda colocación se ubicó ACV de Córdoba.

"Estamos muy contentos porque una vez más logramos posicionar la natación de la ciudad entre los mejores equipos del país. Para nosotros es una satisfacción muy grande tener nadadores en todas las finales, los excelentes desempeños hicieron que el equipo quede en el cuarto lugar, peleando hasta el último momento con River Plate, un club con muchísima historia en la disciplina”, contó Pablo García.

“Queremos aprovechar para agradecerle a los nadadores por el esfuerzo, a los padres por estar siempre, y al Ente Comodoro Deportes por poner todo a disposición para que podamos participar en este torneo tan impresionante”, sentenció el entrenador.

PUNTAJE MIXTO POR EQUIPOS

1º) Club Petroleros YPF (Mendoza): 2.403,50

2º) ACV - Asociación Cordobesa de Volantes (Córdoba): 2.026,50

3º) Club Atlético River Plate: 1.895

4º) Escuela Municipal Comodoro Rivadavia: 1.807,50

5º) Sierras Club (San Luis): 1.664

DELEGACION DEL

EQUIPO MUNICIPAL

Pía Rementería, Lautaro Barrio, Milo Gorjón París, Gennaro Brooks Seguel, Giovanna Cuevas Crespo, Ramona Morel, Sofía Fuentes Braun, Valentina Lorenzi Aparicio, Julieta Torres, Abril Romero Cruz, Eros Brooks Seguel, Gerónimo Arias Martins, Ludmila Taborda, Florencia Carrizo Barrientos, Alma Suárez Barrera, Constanza López Merkel.

Agostina Touyaa Medina, Sofía Maldonado, Pilar Zerda Duarte, Santino Frías Ceschin, Valentino Gauna, Luna Fadel, Matías Feito, Martina Capurro Toledo, Pilar Stomboli, Bautista Soria, Jeremías Michelino, Joaquín Sandoval Benítez, Mateo Cárdenas, Jeremías Velásquez, Priscilla Appiolaza, Victoria Orcellet Barla, Jeremías Tenorio, Alexa Neira, Brisa Auger Almonacid, Mateo Luna Aseff y Santiago Zappa.