Futuros guardavidas se capacitaron en Playa Unión

En Playa Unión se efectuó un campamento de capacitación y entrenamiento físico organizado por el curso de formación de Guardavidas Centro de Formación Profesional (CFP) N° 650 y Comodoro Deportes. El mismo se llevó a cabo durante tres días y de Comodoro Rivadavia participaron 23 alumnos y 7 docentes.
Se hicieron actividades como capacitación y entrenamiento físico, prácticas de natación, entrenamientos de salvamento acuático, charlas de primeros auxilios y capacitaciones de RCP (reanimación cardiopulmonar).
También hubo prácticas en el mar y en el río con alumnos de la escuela de Guardavidas de Rawson y con la colaboración del Servicio de Guardavidas de Playa Unión. Asimismo, se efectuaron prácticas con embarcaciones y con elementos de rescate en el mar y en el río.
Al respecto, Matías Aguirre, coordinador del curso de guardavidas local, indicó que “el campamento fue organizado por el curso de formación de Guardavidas CFP 652 y Comodoro Deportes. Se hizo en Playa Unión pero el proyecto salió desde Comodoro, y en total fuimos 30 personas, veintitrés alumnos y siete docentes”.
Y especificó que “se hicieron prácticas con embarcaciones, prácticas con elementos de rescate, tanto en mar como en río, elementos que son específicos del río, con bolsas de rescate, con tubos de rescate y con torpedos. Con las embarcaciones se hicieron lanzamientos de rolo y cómo subir a una embarcación”.