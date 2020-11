El matrimonio murió por asfixia en el velero de Lago Rosario

Un brasero de mesa en un camarote muy hermético podría haber desencadenado la tragedia mientras el matrimonio oriundo de Esquel dormía. Se trata del conocido arquitecto Ernesto Fidanza y su esposa Alicia García. Los peritos no encontraron ningún signo de violencia. El hecho fue caratulado como un accidente.

“No hay signos de violencia en el lugar El médico firmó el certificado constatando la muerte por asfixia. Un brasero de mesa en un ambiente hermético sería la causa”, explicó el fiscal.

“Fue complicada la tarea porque había que trasladar el velero hasta el sector de la costa donde está el muelle y a todo esto las horas iban pasando y se hacía de noche. Por eso el domingo hicimos las tareas urgentes para preservar los elementos de prueba porque no sabíamos ante qué hecho estábamos, sólo que teníamos dos personas sin vida”, fundamentó.

“Coordinamos para seguir esta mañana, con luz de día y otro panorama pudimos continuar con las tareas periciales, yo pude llegar al lugar. Confirmamos hoy lo que se preveía el domingo por la noche, una escena sin violencia. No hay en el lugar indicios de una pelea, ni forzamiento de puertas ni ventanas, el médico constató que en los cuerpos no había golpes ni heridas cortantes ni de arma de fuego, están intactos, no hay nada que nos indique que han sido golpeados con algún elemento contundente”, aseveró González en Radio 3.

“Más allá de eso, el médico certificó hace pocos minutos que se trata de muertes por asfixia. Este panorama nos indica que ha sido trágicamente un accidente”, remarcó.

“En el lugar se encontró un parrillero o un brasero de mesa, algo muy habitual en las embarcaciones porque no sería peligroso; se enciende con alcohol conocido como bio etanol; tiene un ventilador que hace que pueda haber combustión, lo han usado porque había restos de comida, se ve que han cenado ahí”, precisó.

“Esto, además de que el habitáculo es muy pequeño; difícil que entrara parada una persona, las ventanas son de doble vidrio, selladas con siliconas, muy hermético, y aparentemente esta suma de causas ha hecho que les faltara el aire y que murieran por asfixia”, sostuvo el fiscal.

“Ellos partieron del muelle alrededor de las 19 del sábado, pero fueron encontrados el domingo después de las 18. Aparentemente no tenían ninguna propiedad en el lugar y han estado navegando durante todo ese tiempo”, consideró.