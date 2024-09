El motivo por el que Jimena Monteverde y Maru Botana se odian

A la hora de pensar en cocineras reconocidas por sus apariciones en la televisión en los últimos años, sin dudas se vendrá a la mente las figuras de Jimena Monteverde y Maru Botana. Sin embargo, estas figuras emblemáticas de la cocina tienen una historia secreta que las aleja de tener un buen vínculo.

Es que la relación entre ellas desde hace años está sumergida en tensión, incluso al borde del odio. Si bien en el medio se sabía de esta enemistad, ni Jimena Monteverde, ni Maru Botana, dieron los motivos que las mantienen en veredas opuestas.

Pese a ello, la cocinera de los almuerzos de Mirtha Legrand se animó a romper el silencio. ES que en una nota con Héctor Maugeri, no hubo rodeos, ya que le preguntó: "¿Por qué te odia Maru Botana?".

Sin temor a las secuelas de sus declaraciones, expresó: "No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme. Siempre creí que la gente era buena, y no siempre lo es".

Fue así como se lanzó a dar los motivos de su pelea: “Teníamos un programa en América TV los fines de semana, y nos iban a dar la posibilidad de ir en la semana. Ella (Maru Botana) presentó varios pilotos hasta que le aprobaron uno y pidió exclusividad en el canal. O sea que nosotros con Coco no podíamos estar más”.

Si bien destapó la olla de este escándalo, intentó dejar al cocinero ajeno a este problema: “Coco es amigo mío, yo lo liberé. Conmigo, él es totalmente Coco, totalmente libre, y no se sentía así con Maru”.

Pero, a la hora de marcar el daño que le hizo, se mostró dolida: “Nunca pensé en estar en un canal y pedir ser la única cocinera. No sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sé es que para mí fue muy triste. Maru Botana fue la decepción más grande que tuve en la televisión. Había llegado a hacer el programa que quería y me sentí desplazada. Me dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas que trabajaban conmigo”.