El Municipio acompañó la entrega de equipos al Hospital Regional

Este martes, se realizó en el edificio del Área Programática Sur, la entrega de cuatro equipos de alto flujo Humidoflo, con oxímetro de pulso y cánulas nasales, a la sala de terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional. Además, las autoridades presentes anunciaron la colocación del segundo tanque de expansión para asegurar combustible a los generadores del centro asistencial y el normal funcionamiento del servicio ante imprevistos cortes de energía.

En la oportunidad, acompañaron al director del Hospital, Sergio Clemente: el secretario de Salud de la Provincia, Sergio Wisky; el presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital Regional, Juan Carlos Carrasco; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; y la médica neumonóloga, Sandra Barría; entre otras autoridades sanitarias, municipales y provinciales.

En relación a la entrega de equipamiento, el intendente agradeció al staff médico del hospital y en especial al área pediátrica, al destacar que “estos equipos son para prevenir y mejorar la atención, pero también para descomprimir todas las áreas de alta complejidad que realmente están trabajando todos los días con un esfuerzo tremendo”.

Asimismo, valoró el trabajo conjunto y la organización entre las entidades públicas, privadas y la Cooperadora, destacando a esta última, por llevar adelante la iniciativa. “Está respondiendo a las necesidades de este hospital y de la sociedad”, enfatizó.

Por otro lado, el titular del Ejecutivo local ponderó la participación de Pan American Energy y de otras empresas que se hicieron eco de la iniciativa y se comprometieron a aportar equipos. No obstante, en esa línea también, instó a las demás operadoras instaladas en la región y en la Cuenca, que aún no han colaborado, “a no mirar para el costado”.

En alusión al contexto económico, Macharashvili remarcó que “estamos en un proceso donde los fondos escasean y vamos a tener que redoblar los esfuerzos. La salud pública –continuó- necesita los recursos para mejorar la calidad de vida y la atención de nuestros vecinos. En el caso puntual de los niños, tenemos una gran falencia en atención primaria y tenemos que responder para que los profesionales tengan los medios y las condiciones para poder asistir y prevenir enfermedades”.

“LOS MAS BENEFICIADOS VAN A SER LOS CHICOS DE COMODORO”

Por su parte, Sergio Clemente subrayó la importancia de la donación de PAE, al señalar que “los más beneficiados van a ser los chicos de Comodoro y de las ciudades cercanas. Ojalá se sumen otras empresas de las que ya suelen colaborar con nuestro hospital, algunas ya han comprometido su aporte con un equipo y ojalá se concrete”.

En tanto, Carrasco expresó que “es un día muy feliz para la Cooperadora y el Hospital”, al comentar que la compaña se realizó con la idea de incorporar 7 equipos. “Ya llevamos recaudado cinco equipos, hay en espera dos equipos prometidos y vamos a ver si lo logramos”, dijo al expresar su gratitud.

“EL INTENDENTE ESTA SIEMPRE PRESENTE”

El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, apreció, por un lado, el esfuerzo que hizo la comunidad para con los profesionales y por otro, subrayó la predisposición del jefe comunal, al manifestar que “el intendente siempre está presente en la gestión y también en las soluciones para que la sociedad pueda generar estas redes colaborativas”. A la vez que agregó, que “el equipamiento es una tecnología que permite brindar un mejor servicio a los niños y a la comunidad”.

Otro de los oradores durante el acto fue Horacio García, quien reconoció el gran trabajo que hace el personal del Hospital. “La compañía –resaltó- quiere estar presente, cuando nos enteramos de la campaña, dijimos: ‘hay que estar’, como lo hacemos siempre con la comunidad de Comodoro y las localidades cercanas. Por ello, nos sentimos muy gratificados de que nos dejen ayudar a acompañar. Con el Municipio estamos muy contentos de poder hacerlo juntos, y quiero agradecer el servicio que da nuestro hospital a la comunidad, eso es lo más importante”, cerró García.

TRATAMIENTO Y PREVENCION DE BRONQUIOLITIS

A su turno, la neumonóloga Sandra Barría agradeció la donación de equipamiento al señalar que “para nosotros es muy importante contar con estos equipos. La bronquiolitis es una patología altamente prevalente en esta época de frío y gracias a estos equipos, podemos tratar a estos pacientes y evitar que se agraven”.

La doctora explicó que el equipamiento recibido, permite ofrecer un tratamiento en forma temprana y adecuada para que los pacientes con bronquiolitis no se agraven. “Con estos equipos baja la cantidad de pacientes que requieren terapia intensiva”, comentó para finalmente agradecer al servicio de Pediatría por su gran esfuerzo y dedicación.