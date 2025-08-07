El municipio lanzó plataforma para atender cuestiones sociales

Se denomina Red de Evaluación para Desarrollo (RED) y tiene como objetivo fortalecer políticas sociales y brindar respuestas a las necesidades de la comunidad de Caleta Olivia.

El acto de lanzamiento de nueva plataforma digital de la municipalidad tuvo lugar a mediodía de este jueves en el cine teatro de la comuna con la presencia del intendente Pablo Carrizo, miembros de su gabinete, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo Belarde y vecinos en general.

RED surge del equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Priscila Jwanczyk y de manera particular desde el área de la Subsecretaria de Modernización,

En ese marco, Jwanczyk explicó que esta herramienta innovadora permitirá acceder a datos georreferenciados sobre las necesidades sociales más urgentes de la comunidad, mejorando la respuesta del Estado ante situaciones de vulnerabilidad.

Además, subrayó que “esta plataforma nos viene a traer la posibilidad de responder no solamente con las herramientas que tiene la Secretaría, sino también de delegar esa responsabilidad a otros sectores para que el grupo familiar pueda tener lo que realmente necesita”.

RED1

Complementariamente hizo saber que REDnpermitirá además planificar acciones para grupos específicos como adultos mayores, llevar adelante campañas focalizadas como vacunaciones o entregas de abrigo, incluso ante una alerta meteorológica, se podrá visualizar en el mapa las zonas vulnerables para actuar en consecuencia, sabiendo qué recursos enviar y a quiénes.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, valoró el trabajo conjunto entre áreas y subrayó la importancia de generar herramientas tecnológicas que acompañen la labor territorial que se continuara concretando.

Finalmente, los funcionarios reconocieron la labor del personal técnico y equipos municipales involucrados en el desarrollo de la plataforma, cuya programación estuvo a cargo de los agentes Antonio Catrileo y Cristian Castillo, de la Subsecretaría de Modernización.

Fuente: Prensa Municipal