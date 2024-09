El Papa dice que Milei "en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta"

El papa Francisco fue el principal orador en un evento para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares, llevado a cabo en el Vaticano. Allí, el sumo Pontífice analizó la realidad social mundial y criticó duramente el accionar del gobierno de Javier Milei: "El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”.

En su intervención, el líder de la Iglesia Católica le pidió a los representantes de los Movimientos Populares que sigan luchando "tierra, techo y trabajo" algo que calificó como los "derechos sagrados". Además, Francisco reivindicó el concepto de justicia social y se refirió en términos críticos a la situación social en la Argentina.

El encuentro se llevó a cabo en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Allí, numerosos integrantes de Movimientos Populares -entre los que se encontraba el dirigente Juan Grabois-, se reunieron para escuchar las palabras del argentino.

Si bien Francisco nunca nombró directamente al gobierno de Javier Milei, sí hizo una alusión a una represión que ocurrió "hace una semana". Sobre esto, el Sumo Pontífice afirmó: "me hicieron ver una represión, hace una semana o un poco menos. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad"

En esta línea, el argentino criticó: "Y no tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas, no, no. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”, aseguró.

En el evento, también estuvo presente Alejandro Gramajo, parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, quien hizo referencia a los reclamos del movimiento, a la vez que denunció que en Argentina "la gente se está muriendo de hambre”.

Ante esto, el sumo Pontífice pareció aludir a esta realidad cuando declaró: “que nadie quede tirado, por favor. Hay tantos tirados por las calles, tanta gente que no tiene qué comer, tanta gente que está pidiendo algo, que perdió la casa, que perdió el trabajo. Es gente que no tuvo capacidad de ir adelante”.