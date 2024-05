El peluquero libertario que está por cerrar su negocio por la crisis

El peluquero Fabio Cuggini apoyó abiertamente a Javier Milei en su campaña hasta que le empezaron a llegar las facturas con aumentos impagables y, al igual que Mirtha Legrand, se decidió a criticarlo. Si bien en principio estaba al favor del ajuste, su comercio comenzó a experimentar la suba de las tarifas de servicios y cambió de parecer.

En un video que se viralizó en las redes sociales, Cuggini se quejó de la exorbitante cifra que le llegó en la factura de luz: " En diciembre estaba pagando 80 mil que me parecía que no existía ese número, necesitábamos un ajuste, lo entiendo porque hay que acomodar las cuentas. Pero me parece que tendría que haberlo hecho paulatinamente. Ya en enero se me fue a 120 mil, después a 180 mil en febrero y hoy me encontré con esta factura lo cual me están cobrando también un retroactivo".

"Yo analizo el rendimiento del negocio y, si no dan los números, uno se va a achicando. Me dijeron que había que hacer un ajuste, lo entendemos, pero siempre los mismos ¿y la casta en dónde está? La casta ninguno se ajustó “, agregó, visiblemente indignado y defraudado por las figuras políticas a las que él le brindó su completo apoyo.

"Estoy analizando a nivel negocio, si vamos a dar productividad para generar fuentes de laburo no podés matar a los comercios o a las pymes. Y la realidad es la gente que tiene que pagar la factura y los impuestos, ¿para qué? Para que se la sigan robando... O sea, no se ponen de acuerdo, todavía están discutiendo... No veo futuro", sentenció, sobre la realidad económica del país.

Para cerrar, dejó en claro cuál es la postura que tomará respecto a su negocio y a su situación personal: " Podés hacer un ajuste como lo estás haciendo, pero te vas a quedar sin nada, vas a terminar de destruir todo y después vamos a reconstruirlo los que sobrevivimos. Pero la gente va a salir a la calle a defender sus derechos. Yo voy a salir a gritar. Yo la del chanchito, los ahorros de toda mi vida no los toco. Después la gente si quiere pagarlo bueno, pero sos un ciudadano y tenés que hacerte respetar".