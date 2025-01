El Procurador de Chubut en contra de eliminar la figura del "femicidio"

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, dijo que eliminar la figura de femicidio significaría “un retroceso muy grande”. Explicó que de llevarse a cabo, todo asesinato pasaría a encuadrarse en el artículo 79 del Código Penal cuya pena prevé 8 a 25 años de prisión. El femicidio en cambio, como agravante le impone la prisión perpetua.

“Para explicarlo someramente: el Código Penal establece en el artículo 79 que será reprimido con prisión o reclusión de 9 a 25 años aquella persona que matare a otro. Prevé la figura de homicidio. Tiene que ver con atenuantes o agravantes” dijo. Es decir que puede significar muchos menos años que 25.

No obstante, “en el artículo 80 del Código Penal se establece lo que se conoce como homicidio agravado. Y para un homicidio agravado la pena es prisión perpetua. Dentro de estos homicidios agravados está la figura del femicidio: dar muerte un hombre a una mujer habiendo de por medio una cuestión de género. Aquel que cometiere un homicidio de su ascendiente, cónyuge excónyuge o a la persona que ha mantenido una relación de pareja mediando o no convivencia. Esto establece el Código”, manifestó.

Por ello, el procurador de Chubut entiende que “si se pretende derogar la figura de femicidio, todo pasaría a encuadrarse en el artículo 79 que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión. Al desaparecer la figura de femicidio desaparece el agravante. Obviamente, creemos que es retroceso muy importante”, deslizó.

Refirió el procurador que “han sucedido el año pasado en el país 180 femicidios y 600 intentos. Nuestro país ha asumido compromisos internacionales que convierten en Ley Suprema. En 1996, la convención para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres. De ser aprobado por el Congreso de la Nación (tengo mis dudas, obviamente), generaría un retroceso muy importante”, refirió.

Miquelarena indicó que “en caso o en la hipótesis que sea aprobada, cosa que no creo, podría inclusive generar algún grado de responsabilidad porque el Estado firmó convenios que son leyes supremas. No quiero adelantarme; veo honestamente que no sería aprobado por el Congreso. Es mi opinión”, concluyó.

Fuente: Jornada