El TC2000 confirmó horarios para la carrera en "El Zonda"

La 2ª fecha se desarrollará el 11 y 12 de abril en el autódromo Eduardo Copello de San Juan. También se presentarán el Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

El 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina tendrá continuidad con la 2º fecha el 11 y 12 de abril en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, San Juan. El mítico trazado sanjuanino volverá a recibir a los nuevos vehículos SUV de 500 hp de potencia junto al 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina, al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y a la Fiat Competizione con horarios confirmados.

Para el TC2000 será una fecha regular. El sábado 11 de abril podrán seguir la clasificación de 15 a 17 por TyC Sports y TyC Sports Play mientras que el domingo 12 de abril la final a 35 minutos más 1 vuelta tendrá transmisión en vivo y el directo de 10 a 14 por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.

El Top Race también tendrá una fecha regular que tendrá el viernes 10 de abril una práctica libre para pilotos autorizados mientras que el sábado 11 de abril disputará el shakedown, dos entrenamientos libres y la clasificación, que definirá al “poleman” de la fecha con transmisión en vivo y el directo por TyC Sports y TyC Sports Play. El domingo 12 de abril habrá un warm-up y la final a 30 minutos más 1 vuelta. Todas las alternativas las podrán seguir por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo Carburando.

Mientras que para “La Fábrica de Talentos” será un evento especial con dos entrenamientos, una clasificación y una final a 25 minutos más 1 vuelta, que se disputará el domingo 12 de abril.