Rodrigo Rosales sueña con los Juegos Paralímpicos 2028

El atleta rawsense, Rodrigo Rosales, tras una excelente actuación en el Open COPAR de Neuquén, donde conquistó dos medallas de oro (en 1500 y 5000 metros), visitó Chubut Deportes para reunirse con el presidente Milton Reyes.
Rosales estuvo acompañado de su entrenador, Francisco Kraguic, quien ha sido fundamental en todo el proceso de desarrollo en la carrera deportiva de Rodrigo.
La gran actuación de Rosales en el torneo Nacional, llamó la atención de los referentes nacionales y le propusieron a Rodrigo ingresar en el proyecto Paralímpico, de cara a Los Ángeles 2028, en la desafiante prueba de Maratón (42K).
“ES UN GRAN DESAFIO DE MI VIDA DEPORTIVA”
Tras la reunión con Reyes, Rosales no ocultó su felicidad, señalando que “estoy muy contento por todo o que se dio, con los resultados, las marcas y esta propuesta de formar parte del proyecto Paralímpico, para poder estar en Los Angeles 2028”.
Respecto al Open, agregó que “corrimos 1500 y 5000. Superamos marcas y fue la primera vez que voy a un open y fue increíble estar ahí, soy un privilegiado. Quiero agradecer a Chubut Deportes que me abrió una gran puerta para estar ahí y ahora tener esta posibilidad”.
“Es un sueño todo lo que me está pasando. Estoy representando a mi provincia y haciendo lo que me gusta, que es correr. Esto me motiva a seguir, viviendo el día a día y trabajando paso a paso”.
Haciendo referencia a la gran noticia recibida, para formar parte del proyecto Paralímpico, Rodrigo contó que “nos llamaron de la Selección Argentina, nos vieron y nos dijeron si podíamos empezar a correr 42k. Esa sería la idea para poder estar en Los Angeles 2028. Sería el primer argentino en correr esa distancia en un Paralímpico.
En esa misma senda, el atleta recalcó que “es el gran desafío de mi vida deportiva, un sueño. Lo de correr un 42k, con ‘titi’ ya lo veníamos proyectando, pero ahora se dio esta convocatoria y deberemos enfocarnos en esa distancia y trabajarlo con tiempo para representar a Chubut de la mejor manera”.
En el cierre, haciendo referencia a la importancia de su entrenador en su desarrollo deportivo, Rosales aseguró que “titi es un gran amigo, que me dio una mano enorme desde un principio. No cualquiera deja su tiempo para correr con un atleta ciego. Siempre está, me ayuda y me enseña. Me alienta a seguir y todo lo que estamos logrando es sin dudas por él”.
Por su parte, el entrenador Francisco Kraguic manifestó que “es una noticia que nos pone muy felices. Si bien no nos sorprende porque ya nos venían hablando y lo tenían a Rodrigo bien referenciado, ahora que se concreta la propuesta es una alegría inmensa”.
En este sentido, reconoció que “siempre estuvimos con la idea de correr un 21k para luego llegar a los 42. Justamente nos pidieron de correr los 42, asique nuestra mentalidad está puesta en eso”.
“Para mí es un honor poder acompañarlo a Rodrigo. Desde el primer día hubo química, cosa que nos es fácil de lograr para un guía. La confianza que me tuvo desde el primer día hizo que sea un plus y para mí, llegando a los 40, tener una chance como esta también me llena de orgullo”, señaló.
“Yo también soy corredor y deportista hace muchos años. Uno va creciendo y por la edad cree que se van terminando las oportunidades y de repente que aparezca esta chance me da mucha felicidad. Estamos cayendo de a poco, porque es una noticia muy grande, porque para uno como deportista, es el sueño máximo el poder llegar a un Juego Olímpico, y que se de esta chance a esta altura es algo muy lindo y motivado”, aseguró.
Respecto al modo en que proyectan la preparación, el entrenador manifestó que “en mi rol de entrenador ya estoy pensando en la preparación. Rodrigo nunca ha corrido esa distancia, pero lo conozco y sé que tiene la capacidad de hacerlo y también tenemos el tiempo para lograrlo. En mi caso ya me ha tocado correr los 42k de Buenos Aires y tengo experiencia en esta distancia, pero sé que podemos llegar de acá a dos años”.
Luego reconoció que “más allá de prepararnos para este gran sueño, seguiremos a disposición de Chubut Deportes para las competencias que vengan, como la Para Araucanía, corriendo las distancias de medio fondo. Chubut siempre está por encima de todo y Rodrigo hace tres años representa a la provincia y seguiremos al 100% para lo que nos convoquen”.
En el cierre, Francisco contó lo que significa Rodrigo en su vida como entrenador: “yo tuve la oportunidad de tener nadadores a nivel selección, pero poder encontrar a Rodrigo, más allá del nivel deportivo, a mí me cambio la vida, como entrenador y como persona. Va más allá de encontrar un nivel deportivo y concretar un nivel olímpico. Es aprender ver las cosas de diferente manera, disfrutando el día a día como lo estamos haciendo ahora. Haremos todo lo que se pueda para poder estar en Los Angeles y si no se da, habrá que seguir esforzándonos para mejorar, porque para eso estamos”.