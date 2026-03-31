Fue 5-5 ante La Prove por la categoría Honor del certamen que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

Sindicato Petrolero estrenó el título con un empate

Se disputó el fin de semana una nueva fecha de la primera ronda del torneo Oficial 2026, que organiza la Comisión Futsal Principal de Comodoro Rivadavia.

La acción tuvo lugar en el Gimnasio municipal 1 -solo el sábado-, como así también el salón de usos múltiplos de la Escuela Nº 711, escenario donde hubo actividad tanto el sábado como el domingo.

En ese contexto, en la categoría Honor se jugaron solo tres partidos, y en donde en uno de ellos, Sindicato Petrolero -último campeón-, arrancó la defensa del título con un empate de 5-5 ante La Prove Futsal.

Pablo Amaya y Brian González, ambos en dos ocasiones, y Juan Caro, marcaron para el subcampeón provincial, mientras que los tantos del equipo del supermercado fueron obra de Roberto Santander, en tres oportunidades, Emanuel Méndez y Agustín Pascoctuinca.

Por su parte, MyL goleó 7-2 a Tercer Tiempo y quedó en lo más alto del certamen. Julián Pacheco brilló con cinco tantos, mientras que dos fueron obra de Gonzalo Páez. Los goles de Tercer Tiempo los hicieron Augusto Cárcamo y Brian Vásquez.

Mientras tanto, La Banda de AESA arrancó este nuevo torneo con un triunfo de 7-3 ante El Cervecero. Ganó con dos de Juan Cárdenas, otros tantos de Fabián Zúñiga, mientras que también se hicieron presente en la red, Gabriel Dodds, Cristian Loncón y Diego Vargas. Franco Asencio, Marcelo Curamil y Diego Téllez anotaron para El Cervecero.

En lo que respecta a la categoría A -la de ascenso-, los cuatro equipos que debutaron con triunfos volvieron a hacerlo en la segunda fecha de la A1.

Uno de ellos es El Lobito, que otra vez goleó, por 9-2 a Roma Futsal, Neroazurro se impuso por 12-2 sobre Olimpo, La Cumbre le ganó 3-2 a Bric SRL Futsal y Juan XXIII venció 4-1 a Alma Gaucha.

De esa manera, son cuatro los equipos que comparten el primer puesto, destacando que El Lobito -con +16- es el de mejor diferencia de gol a favor, seguido de Neroazurro.

En la A2, mientras tanto, tres fueron los equipos que volvieron a ganar como lo hicieron en la fecha inicial. Uno de ellos fue Niupi FC, que se impuso 5-1 sobre San Cayetano, otro es Estudiantes Futsal, que le ganó 6-4 a Zeus FC y el restante es Flamengo A, que superó 3-2 a Lazio FC.

Mientras que en la A3, Rústicos Predilectos, que derrotó 8-4 a Guardianes JL y La Mata, que venció 5-2 a Malandras FC, se mantienen como líderes en su grupo.

Además, por la categoría C20, dos equipos se mantienen arriba de las posiciones. Uno es Inter, que goleó 9-2 a Camioneros y el otro es El Lobito, que derrotó 4-2 a Guardianes.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron durante el fin de semana por el torneo Oficial 2026 de futsal de Comodoro Rivadavia.

Panorama

CATEGORIA C-20

- HDP Futsal 3 (Elías Aragón, Santiago Hernández y Jeremías Pérez) / Chacabuco 3 (Jeremías Calderón, Leonel Cárdenas y Luciano Pintos).

- Camioneros 2 (Thiago Balcón y Víctor Cabello) / Inter 9 (Emiliano Carrizo, Santiago Flores 4, Ignacio Marín, Matías Salas y Matías Turrieta 2).

- Halcones Futsal 6 (Diego Benito 3, Luciano Torres, Santiago Villafañe y Axel Villarroel) / Cepatacal 0.

- Lanús 4 (Leonel Echeverría, Brian Huenchullán y Gabriel Ricardi 2) / CIPA 2 (Joaquín Hernández y Bautista Torrello).

- MyL Futsal 5 (Valentino López 2, Dante González 2 y Facundo Horvat) / 707 Futsal 0.

- El Lobito 4 (Gabriel Cartagena, Luka Herrera 2 y Leonel Toledo) / Guardianes 2 (Juan Zúñiga 2).

CATEGORIA “A”

ZONA A1

1ª fecha

- Alma Gaucha 2 (Walter Villegas 2) / Olimpo 0.

2ª fecha

- La Cumbre Futsal 3 (Jeremías Mercado 2 y Maiky La Paz) / Bric SRL Futsal 2 (Brian Díaz y Carlos Verón).

- El Lobito 9 (Ignacio Alaniz, Alexis Beltrán, Mauro Guzmán, Ignacio Mansilla 3, Luis Reiñanco y Carter 2) / Roma Futsal 2 (Jonathan Caballero y Aristóteles Páez).

- 2 de Abril 3 (Facundo Carrizo, Fabricio Ligo y Ezequiel Malihuechen) / Los Cholos 6 (Gabriel Barría, Bruno Cofré 3 y Dylan Talma 2).

- Neroazurro 12 (Raúl Candia 2, Marcel Carranza, Kevin Carrillo 6, Juan Frías 2 y Juan Rojas) / Olimpo 2 (Lucas Carrizo y Brian Lescano).

- @Servicios Futsal 0 / Carlos Automotores 4 (Cristian Alvarez, Nicolás Jara, Damián Norval y Darío Puntano).

- Juan XXIII 4 (Brian Gordillo 2, Ariel Mansilla y Thiago Sánchez) / Alma Gaucha 1 (Franco Villarroel).

ZONA A2

- Niupi FC 5 (Fernando Galaz 3, Gonzalo Galaz y Damián Velásquez) / San Cayetano 1 (Pablo Heredia).

- Flamengo A 3 (Lucas Chávez 2 y Brandon Montenegro) / Lazio FC 2 (Franco Chiguay y Osmar Huenchuman).

- Guardianes B 1 (Leandro Cabrera) / Sport Boys B 6 (Emanuel Almonacid, Franco Altamirano, Eduardo Astudillo, Sebastián Paillán y Franco Toconas).

- Black Futsal 0 / UOM Comodoro 7 (Eduardo Alvarez, Maximiliano Ernesto, Kevin Calderón, Francisco Godoy, Ignacio Mansilla y Joaquín Toledo).

- Zeus FC 4 (Thiago González 2 y Ariel Saralegui 2) / Estudiantes Futsal 6 (Matías Barría, Facundo Igor 3, Pablo Motto y Esteban Palma).

ZONA A3

- Parma FS A 2 (Nicolás Barría y Román Soto) / El Defe 4 (Alan Ataide 2, Luca Gutiérrez y Agustín Uribe).

- Los Santos 2 (Bruno Achabal y Agustín Hernández) / Real Futsal 5 (Diego Ainol, Gastón Hermosilla, Maximiliano Reales, Martín Sanzana y Ariel Yefilaf).

- Rústicos Predilectos 8 (Kevin Lara 2, Denis Mendiola 3 y Julián Moya 3) / Guardianes JL 4 (Fabricio Aguilar 2, Emanuel Lagos y Santiago Lagos).

- Malandras FC 2 (Aaron Alvarez y Matías Cuyul) / La Mata 5 (Brian Mansilla 4 y Axel Saldivia).

- Chacabuco 2 (Oscar Nahuelhuan y Thiago Moscardi) / La Vecindad 5 (Marcelo Angel, Agustín Díaz, Bautista Díaz, Rodrigo Loncón y Guillermo Maripillan).

CATEGORIA HONOR

2ª fecha

- MyL 7 (Julián Pacheco 5 y Gonzalo Páez 2) / Tercer Tiempo 2 (Augusto Cárcamo y Brian Vásquez).

1ª fecha

- El Cervecero 3 (Franco Asencio, Marcelo Curamil y Diego Téllez) / La Banda de AESA 7 (Juan Cárdenas 2, Gabriel Dodds, Cristian Loncón, Diego Vargas y Fabián Zúñiga 2).

- La Prove Futsal 5 (Emanuel Méndez, Agustín Pascoctuinca y Roberto Santander 3) / Sindicato Petrolero 5 (Pablo Amaya 2, Juan Caro y Brian González 2).