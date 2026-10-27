El Team Mellado logró 11 títulos en el Mundial WKF

El equipo de kick boxing, que dirige Alejandro Mellado, se vuelve de Colombia con once de medallas de oro, nueve de plata y ocho de bronce.

El reciente Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026 disputado en Cartagena, Colombia, dejó para el Team Mellado un saldo sobresaliente, con un total de 29 medallas logradas en el evento, de las cuales 11 son doradas, 10 de plata y 8 de bronce.

El evento internacional convocó a 1.316 atletas provenientes de 35 países, marcó una experiencia muy importante para Alejandro Mellado, quien por tercera vez competía con sus alumnos en un Mundial.

“La verdad que este es mi tercer Mundial, fue muy duro. Tuvimos mucha competencia con Rusia, Biolorrusia, Rumania, vinieron muy bien preparados, la verdad que estuvo muy bueno. Hubieron varias competencias de primer nivel”.

“Estoy muy conforme con el resultado de los chicos. Los integrantes que pudimos llevar del Team Mellado, todos hicieron podios, sabiendo que nos enfrentábamos a rivales muy duros. Y lo que fue la categoría 70 kg, a Luciano García le tocaron rivales durísimos. En la categoría de 60 kg, Candela Jaramillo, igual, y en la categoría de Mía Cerezo, las rusas venían muy bien preparadas, nada que decir, y Colombia igual puso lo suyo. Pero muy contento con el resultado que pudimos conseguir, se pudo lograr buenos frutos y una experiencia enorme”, aseguró Alejandro Mellado.

El Team Mellado representó a la Argentina y Comodoro Rivadavia con 10 competidores en el Mundial de Kickboxing WKF, contando con el apoyo de Comodoro Deportes. El evento desarrollado en Cartagena de Indias, Colombia, comenzó oficialmente el lunes 19 de octubre de 2026 y finalizó el sábado 24 de octubre.

Las delegaciones que participaron fueron de: Colombia, Venezuela, Argentina –llevó 100 competidores-, Canadá, Rusia, Bielorrusia, México, Brasil, Chile, Rumania, Ecuador, Bolivia, Austria, Honduras, Paraguay, Costa Rica, España, Perú, Alemania, Estados Unidos, Moldavia, Polonia, y República Dominicana.

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Resultados en el Mundial

Candela Vargas – Categoría Hasta 57 kg:

-Low kick: oro

-Light contact: oro

-Kick light: bronce

-Semi contact: plata

Thiago Muñoz – Categoría hasta 63,5 kg:

-Boxeo: oro

Julieta Fernández – Categoría hasta 60 kg:

-Full contac: oro

-Low kick: oro

-Kick light: plata

Mía Cerezo – Categoría hasta 54 kg:

-Boxeo: oro

-Full contact: plata

-Low kick: bronce

Giuliana Cerezo – Categoría hasta 40 kg:

-Ligth contact: plata

-Kick boxing: plata

-Kick ligth: bronce

Alberto Soto – Categoría peso libre:

-Boxeo: oro

-Kick light: oro

-Full contact: plata

Sofía Soto – Categoría hasta 40 kg:

-Kick light: medalla de oro

-Light Contact: medalla de plata

Ciro Barrientos – Categoría hasta 54 kg:

-Low kick: oro

-Kick light: oro

-Boxeo: bronce

Luciano García – Categoría hasta 70 kg:

-Low kick: plata

-Full contact: bronce

-K1: bronce

Camila Jaramillo – Categoría hasta 60 kg:

-Boxeo: medalla plata

-Full contact: medalla de plata

-K1: medalla de bronce

-Low kick: medalla de bronce