La delegación comodorense, que formó parte de la Selección argentina, también cosechó tres preseas de plata y otras tantas de bronce.

El Team Balboa conquistó 7 medallas de oro en el Mundial WKF de Colombia

El Team Balboa cerró una actuación inolvidable en el Campeonato Mundial WKF (World Kickboxing Federation) celebrado en Cartagena, Colombia, el último fin de semana.

La delegación comodorense, que formó parte de la Selección argentina en el Coliseo Bernardo Carballo, completó un certamen perfecto al cosechar 7 medallas doradas, 3 de plata y 3 de bronce, dejando en lo más alto los colores del deporte patagónico.

Bajo la conducción técnica de la entrenadora Yocelyn “La Yoko” Balboa, -también integrante del staff de entrenadores del seleccionado nacional-, los tres peleadores de Comodoro Rivadavia superaron todas las expectativas. Compitiendo en múltiples disciplinas (kickboxing, kick light, full contact, low kick y boxeo), impusieron su nivel técnico frente a rivales difíciles y de diversos países.

SEMILLERO EN CONSTANTE CRECIMIENTO

Esta consagración internacional reafirma el excelente presente en Comodoro y la región Patagónica del Team Balboa. En la previa del viaje a Colombia, la escuela venía de conseguir triunfos de la mano de Dylan Leiva y María José Lema en Neuquén, sumado a la victoria del boxeador Sebastián Gajardo en Puerto Aysén, Chile.

Con el valioso acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, el equipo no solo sumó un roce internacional invalorable pensando en futuros compromisos, sino que regresa a la ciudad con una cosecha importante de preseas en el campo amateur y no solo en el kickboxing.

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RESULTADOS

Bayron Miranda (15 años) – Categoría cadete, 60 kg:

1) Full contact; Boxeo y Kick light.

2) Low Kick y boxeo categoría 64 kg.

Luciano Robles (17 años) – Categoría cadete 54 kg:

1) Full contact; 2) Kick Light; 3) boxeo y low kick.

Agustín Robles (19 años) – Categoría adultos 54 kg:

1) Full contact, boxeo y kick light. 3) Low kick.

Total: 7 medallas doradas, 3 de plata y 3 de bronce.