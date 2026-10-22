El Team Mellado compite en el Mundial WKF de Colombia

Con una gran ceremonia de apertura en el emblemático Coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena de Indias, Colombia, dio inicio oficial el Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026, un evento internacional de máxima envergadura que convoca a 1.316 atletas provenientes de 35 países. En el evento, el profesor Alejandro Mellado representará a la Argentina y Comodoro Rivadavia con 10 competidores.

Tras las intensas jornadas previas de acreditación, pesaje oficial y congreso técnico, los combates oficiales pusieron en marcha el certamen. Entre las delegaciones más destacadas de Sudamérica se encuentra la comitiva de Argentina, la cual cuenta con una fuerte y nutrida representación patagónica encabezada por el profesor Alejandro Mellado, un referente conocido de Comodoro Rivadavia, quien viajó al frente de un sólido plantel de 10 competidores listos para medirse en múltiples modalidades.

El camino hacia este certamen ecuménico ha significado un hito histórico de gran trascendencia para el deporte de la región. Para una delegación proveniente del sur patagónico, consolidar la presencia en una cita mundialista en el Caribe colombiano implica un extraordinario esfuerzo logístico, económico y de preparación física y mental. El equipo cuenta con la ayuda de Comodoro Deportes.

Bajo la atenta tutela técnica de Alejandro “Jano” Mellado, el equipo ha sostenido meses de entrenamientos sumamente intensivos, combinando rutinas de doble turno, sesiones rigurosas de sparring y una minuciosa planificación para garantizar que cada representante logre dar el peso reglamentario y llegue en su plenitud competitiva.

La delegación comodorense sobresale no solo por su número, sino por su notable versatilidad técnica y amplitud generacional, abarcando desde jóvenes promesas infantojuveniles hasta experimentados peleadores como Luciano García. Esta polivalencia resulta fundamental en un campeonato del mundo de la WKF, donde los atletas suelen disputar múltiples disciplinas de manera simultánea -como el kickboxing tradicional, light contact, full contact, K-1, point fighting y boxeo-.

Durante las sucesivas jornadas que se extienden en el Coliseo Bernardo Caraballo de Cartagena, cada combate representa una prueba de fuego para revalidar el nivel de los talentos patagónicos.

El Campeonato Mundial de Kickboxing WKF 2026 en Cartagena de Indias comenzó oficialmente el último lunes y terminará este sábado.

Competidores mundialistas del Team Mellado:

-Sofía Soto: Hasta 40 kg (Light Contact, Kickboxing, Boxeo)

-Giluana Cerezo: Hasta 40 kg (Light Contact, Kickboxing, Boxeo)

-Luciano García: Hasta 70 kg (K-1 Rules, Full Contact, Kickboxing)

-Camila Jaramillo: Hasta 60 kg (Kickboxing, K-1 Rules, Full Contact)

-Julieta Fernández: Hasta 60 kg (Kickboxing, Kick Light, Full Contact)

-Thiago Muñoz: Hasta 63,5 kg (Kickboxing, Boxeo, Kick Light)

-Ciro Barrientos: Hasta 54 kg (Kickboxing, Boxeo, Kick Light)

-Candela Vargas: Hasta 57 kg (Kickboxing, Point, Kick Light, Full Contact)

-Mia Cerezo: Hasta 54 kg (Full Contact, Boxeo, Kickboxing)

-Alberto “Beto” Soto: Peso libre (Kick Light, Boxeo)