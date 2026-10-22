Jugadores de Gimnasia compartieron una tarde distinta junto a los adultos mayores

En el marco de las acciones sociales que impulsa el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, integrantes del plantel profesional de Liga Nacional visitaron el Hogar de Ancianos Juan Pablo VI, donde compartieron una jornada de encuentro, compañía y diversión con sus residentes.

Los jugadores Emiliano Toretta, Martiniano Dato y Gino Balbo, junto al entrenador del equipo, Pablo Favarel, fueron los representantes del “Mens Sana” que se acercaron a la institución para disfrutar de una tarde diferente junto a los adultos mayores, generando un espacio de intercambio y cercanía.

Durante la visita, los integrantes del plantel dialogaron con los residentes y participaron de un torneo de truco junto a ellos, compartiendo un momento distendido entre cartas, charlas y risas. La actividad permitió disfrutar de una propuesta recreativa, intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre distintas generaciones.

De esta manera, la institución patagónica continúa reafirmando su compromiso social y su vínculo con la comunidad, promoviendo valores como la solidaridad, el respeto y el compañerismo, y demostrando que el deporte también es una herramienta para generar encuentros y construir vínculos.