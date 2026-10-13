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El Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta fue un éxito en el TyPAC

Con la participación de 17 parejas de distintas localidades de la Patagonia, Comodoro Rivadavia vivió tres intensas jornadas a puro deporte, camaradería y un destacado nivel competitivo.

El último fin de semana -viernes, sábado y domingo-, se llevó a cabo en instalaciones del Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC) de Comodoro Rivadavia, el Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta.

El certamen reunió a un total de 17 parejas divididas en las categorías Núcleo, Goma B y Goma A, consolidando el crecimiento de la disciplina femenina en la región.

El evento contó con la destacada visita de delegaciones de diversos puntos de la Patagonia: Club Ferro (Puerto Madryn), Asociación Española (Esquel), quienes hicieron su primera participación histórica en el torneo, Club Deseado Juniors (Puerto Deseado), Club Varela Junior, Río Colorado y Club Ingeniero Jacobacci.

Desde el TYPAC, agradecieron la ayuda del Ente Comodoro Deportes y destacaron a los sponsors por el acompañamiento. Además, valoraron el trabajo del grupo de mujeres de la institución para llevar a cabo la organización de la competencia.

RESULTADOS Y PODIOS POR CATEGORIA

Categoría Núcleo (4 parejas)

1º Puesto: Romina Rodríguez y Melina Peloso.

2º Puesto: Mónica Calvete y Noelia Moll.

3º Puesto: Camila Fernández y Lorena Molina.

Categoría Goma B (2 zonas de 4 parejas - 8 parejas en total)

1º Puesto: Gladys Rodríguez y Naroa Rodríguez.

2º Puesto: Pamela Huiche y Antonella Mera.

3º Puesto: Melina Peloso y Majo Flores.

Categoría Goma A (5 parejas)

1º Puesto: Augusta Alves y Emilia Villegas.

2º Puesto: Analía Monte y Natalia Elorriaga.

3º Puesto: Evelyn Hidalgo y Paola Ferrada.

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES

Además de los logros deportivos, se destacaron las actuaciones individuales y los valores deportivos elegidos democráticamente por las propias jugadoras:

Revelación

Categoría Núcleo: Marianela Alegre.

Categoría Goma B: Antonella Mera.

Premio a la Actitud Deportiva (votada por sus compañeras):

Categoría Núcleo: Camila Fernández.

Categoría Goma B: Luisa Villarroel.

Categoría Goma A: Norma Zárate.

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