El Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta fue un éxito en el TyPAC

El último fin de semana -viernes, sábado y domingo-, se llevó a cabo en instalaciones del Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC) de Comodoro Rivadavia, el Torneo Patagónico Femenino de Pelota Paleta.
El certamen reunió a un total de 17 parejas divididas en las categorías Núcleo, Goma B y Goma A, consolidando el crecimiento de la disciplina femenina en la región.
El evento contó con la destacada visita de delegaciones de diversos puntos de la Patagonia: Club Ferro (Puerto Madryn), Asociación Española (Esquel), quienes hicieron su primera participación histórica en el torneo, Club Deseado Juniors (Puerto Deseado), Club Varela Junior, Río Colorado y Club Ingeniero Jacobacci.
Desde el TYPAC, agradecieron la ayuda del Ente Comodoro Deportes y destacaron a los sponsors por el acompañamiento. Además, valoraron el trabajo del grupo de mujeres de la institución para llevar a cabo la organización de la competencia.
RESULTADOS Y PODIOS POR CATEGORIA
Categoría Núcleo (4 parejas)
1º Puesto: Romina Rodríguez y Melina Peloso.
2º Puesto: Mónica Calvete y Noelia Moll.
3º Puesto: Camila Fernández y Lorena Molina.
Categoría Goma B (2 zonas de 4 parejas - 8 parejas en total)
1º Puesto: Gladys Rodríguez y Naroa Rodríguez.
2º Puesto: Pamela Huiche y Antonella Mera.
3º Puesto: Melina Peloso y Majo Flores.
Categoría Goma A (5 parejas)
1º Puesto: Augusta Alves y Emilia Villegas.
2º Puesto: Analía Monte y Natalia Elorriaga.
3º Puesto: Evelyn Hidalgo y Paola Ferrada.
RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
Además de los logros deportivos, se destacaron las actuaciones individuales y los valores deportivos elegidos democráticamente por las propias jugadoras:
Revelación
Categoría Núcleo: Marianela Alegre.
Categoría Goma B: Antonella Mera.
Premio a la Actitud Deportiva (votada por sus compañeras):
Categoría Núcleo: Camila Fernández.
Categoría Goma B: Luisa Villarroel.
Categoría Goma A: Norma Zárate.