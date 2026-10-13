La organización confirmó que se realizará el 19 de septiembre en Puerto Madryn y anunció una preinscripción exclusiva de 100 cupos a precio 2026.

La "Vuelta Ballenas 2027" ya tiene fecha de la edición aniversario por sus 15 años

La adrenalina, la emoción y el espíritu de superación que caracterizan a Vuelta Ballenas vuelven a ser protagonistas. Ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube el video de la edición 2026, una invitación a revivir los momentos más destacados de una de las competencias de ciclismo que convoca a participantes de distintos puntos del país en Puerto Madryn.

La propuesta es volver a sentir cada kilómetro, reencontrarse en las imágenes con la experiencia de carrera y comenzar a prepararse para un nuevo desafío: Vuelta Ballenas celebrará sus 15 años el 19 de septiembre de 2027, con una edición especial que promete reunir nuevamente a la comunidad ciclista en un evento que combina deporte, turismo y naturaleza.

Como parte del lanzamiento, la organización anunció una preinscripción exclusiva de 100 cupos a precio 2026, disponible hasta el 16 de octubre. La iniciativa busca anticipar la convocatoria e invitar a los ciclistas a asegurar su lugar para ser parte de esta edición aniversario.

La competencia contará con dos distancias para distintos perfiles de participantes: 65 kilómetros para las categorías competitivas y 35 kilómetros para las categorías cicloturistas. Además, las categorías competitivas tendrán premios en efectivo, en una propuesta que combina el espíritu deportivo, la exigencia y la pasión por el ciclismo de montaña.

Con una convocatoria de más de 1.200 corredores de todo el país, Vuelta Ballenas se consolida como un encuentro que trasciende lo deportivo y contribuye a posicionar a Puerto Madryn como destino para eventos que integran actividad física, turismo y experiencias al aire libre.

A quince años de su primera edición, Vuelta Ballenas invita a celebrar una historia construida sobre el esfuerzo, la superación y la pasión por las dos ruedas.

El próximo desafío ya tiene fecha: 19 de septiembre de 2027, en Puerto Madryn.

La invitación está abierta: revivir la emoción de 2026, prepararse para una nueva aventura y ser parte de los 15 años de Vuelta Ballenas.

Información de interés

Evento: Vuelta Ballenas 2027 – 15.º aniversario.

Vuelta Ballenas 2027 – 15.º aniversario. Link : https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2027

: https://eventols.com/p/vuelta-ballenas-2027 Fecha: 19 de septiembre de 2027.

19 de septiembre de 2027. Lugar: Puerto Madryn, Chubut.

Puerto Madryn, Chubut. Distancias: 65 km competitivos y 35 km cicloturistas.

65 km competitivos y 35 km cicloturistas. Preinscripción exclusiva: 100 cupos a precio 2026.

100 cupos a precio 2026. Video oficial de Vuelta Ballenas 2026: disponible en el canal oficial de YouTube.

https://youtu.be/sc7Pxa93v6Q