El trágico final de la pelea entre Gallardo y el técnico del PSG en 2001

Christophe Galtier, entrenador del PSG, protagonizó hace 22 años una fuerte pelea con Marcelo Gallardo. En el túnel camino al vestuario, se dieron las agresiones físicas y el argentino terminó en el hospital después de que le pegaran entre varios hombres.

Este jueves se volverán a enfrentar: Christophe Galtier dirige al PSG y Marcelo Gallardo estará al frente del Riyadh Season en este duelo puntual. De un lado, Messi, Neymar y Mbappé; del otro, Cristiano Ronaldo.

La situación se dio en 2001. Galtier era ayudante de campo de Javier Clemente en Olympique de Marsella y el Muñeco era jugador del Mónaco. “Gallardo me insultó y me pegó. Lo mío fue un reflejo de autodefensa”, justificó en alguna oportunidad el francés.

Sin embargo, Gallardo tuvo una versión distinta de la historia: “Terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel, ahí vino la emboscada. En la puerta estaban unos tipos de seguridad privada; yo fui uno de los últimos en meterme y sentí un ruido, como si se cerrara algo. Efectivamente, los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel”.

El relato parece una película, pero ocurrió de verdad: “Adentro estaba Galtier esperándome. Me habló un poco en español, medio que me agarró del pelo, yo me hice el boludo, me lo saqué”, dijo el Muñeco en Gallardo Monumental.

Lo peor vino instantes después: “Cuando me lo saco, veo que va a tirar una piña y le meto un codazo en el medio de la cara. Ahí me agarró uno de seguridad desde atrás, con un brazo sobre mi cuello; vinieron los jugadores del Marsella y me empezaron a pegar sin parar. Habrán sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas de todos lados”.

Gallardo completó el terrible relato: “Me dieron en la cara, en la panza, en la espalda. A las tres de la mañana aún estaba en el hospital”. En el lugar de los hechos no había cámaras como para corroborar lo que había pasado, pero Galtier fue suspendido seis meses.