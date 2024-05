Emilia Attias habló de su vínculo con Nicolás Francella

Emilia Attias habló tras su separación del Turco Naim. La actriz no ocultó su descontento con los trascendidos en torno a la ruptura y fue tajante en lo que respecta a su vínculo con Nicolás Francella.

Este lunes, al ser abordada por el móvil de A la tarde (América), la artista aclaró: “No voy a hablar”. Sin embargo, ante la insistencia del notero, expresó: “Chicos, yo no decidí que fuera público”. “Sé que estás trabajando, no quiero hablar de eso. Lo que dije, lo dije públicamente. Ya está”, sostuvo intentando poner fin al tema.

Respecto al vínculo con quien fue su pareja durante dos décadas, Attias aseguró: “Con Naim tenemos una relación supercordial y amorosa, hablamos todo el tiempo y está todo bien”. “Las cosas que a nosotros nos pasaron, van a quedar entre nosotros y sabemos cómo manejarlas”, remarcó. Y aclaró: “Públicamente, no fue una decisión nuestra. Hicimos lo que pudimos con eso y hasta acá llegamos públicamente, no vamos a hablar ninguno de los dos”.

A modo de cierre, le preguntaron si quería desmentir algo y ella negó a fin de dar por cerrado el tema. Pero al ver que le iban a consultar por su supuesto vínculo con Nicolás Francella, fue tajante: “Chicos, no metan a Nicolás que no tiene nada que ver”. “No hay infidelidad, no hay terceras personas. Son cosas de la intimidad de las parejas”, concluyó.