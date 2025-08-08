En Cerro Solo ardió otra vivienda: no hubo heridos

El siniestro ocurrió en la noche del jueves en una casa de chapa ubicada en el loteo Rivera. Se pudo evitar que el fuego se propagara a viviendas vecinas.

En la noche del jueves, alrededor de las 22:10 horas, se registró un incendio en una vivienda de chapa ubicada en Código 830, lote 0, del loteo Rivera, en el barrio Extensión Cerro Solo.

Ante el aviso, personal policial de la Comisaría Seccional Quinta se hizo presente en el lugar junto con dos dotaciones de Bomberos, a cargo del sargento David Maldonado y el sargento Juan José Silva. Los efectivos lograron sofocar el foco ígneo y evitar que el fuego se extendiera a las casas linderas.

Según se informó, la vivienda no se encontraba habitada al momento del hecho. Poco después se presentó en el lugar el padrastro del propietario, quien indicó que el inmueble pertenece a Enzo Alcaraz. El damnificado también se acercó y declaró no tener conflictos con terceros, y estimó que el origen del incendio podría estar vinculado a una estufa eléctrica.

El propietario manifestó que no deseaba realizar una denuncia ni requerir intervención policial.