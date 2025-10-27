¿En qué barrios de Comodoro ganó Luque y en cuáles Frías?

Salvo en el Centro, Palazzo, Km 11, Astra, Roca y el 9 de Julio, Juan Pablo Luque se impuso en todos los barrios de Comodoro. Ana Clara Romero no ganó en ninguno.

A las 4.35 de este lunes se detuvo el recuento provisorio oficial de votos para el departamento Escalante (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly) en el distrito Chubut. Hasta entonces se había escrutado el 98,79% de los votos.

A partir de estos datos oficiales (donde hay barrios como el Máximo Abásolo y el San Cayetano que no figuran), se puede afirmar que salvo en siete sectores, Juan Pablo Luque se impuso en el resto de la ciudad en la que fue intendente entre 2019 y 2023. En donde mayor diferencia obtuvo fue en Laprida (23 puntos) y la menor en Mosconi y en Industrial (2 puntos).

El electo diputado nacional debe su resultado en gran parte a Comodoro, donde ganó en los barrios Pietrobelli, 13 de Diciembre, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, Ceferino, San Martín, Pueyrredón, Quirno Costa, Industrial, Valle C, Don Bosco, Diadema, Caleta Córdova, Ciudadela y Gasoducto, Laprida, Manantial Rosales, Juan XXIII, Presidente Ortíz y Mosconi.

La candidata más votada en la provincia y que también irá al Congreso en diciembre es Maira Frías, de La Libertad Avanza (LLA), quien sacó más votos que su adversario en el Centro, en el 9 de Julio, en Astra, en Próspero Palazzo, en el Roca y en Km 11, lugar donde obtuvo la mayor diferencia: 51 puntos. Segunda fue aquí Ana Clara Romero, de Despierta Chubut.

Salvo este sector, la candidata oficialista fue tercera en todos los barrios de Comodoro y, dentro de Escalante, su mejor performance la tuvo en Rada Tilly, donde quedó a 365 votos de Frías (3281 a 2916).

En total en el departamento citado, Luque obtuvo 38133 votos (33%); Frías 31681 (27,4%); Romero 25754 (22,3%) y Alfredo Béliz 7799 (6,7%).