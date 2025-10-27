Frías consiguió 16500 votos de diferencia en las ciudades más grandes

Aunque la diferencia final entre Frías y Luque no llegó a 2000 votos, la victoria se explica por el respaldo a una y otro en el Valle.

Juan Pablo Luque se impuso en Comodoro Rivadavia y en Esquel, pero fue por 6 puntos y medio punto, respectivamente. En cambio la diferencia que Maira Frías obtuvo en Trelew, Rawson y Puerto Madryn fue de 7 y 9 puntos, explicándose así en gran parte el total general.

De acuerdo al 99% de votos escrutados, y con una participación final del 70% de electores, en Chubut se impuso la candidata de La Libertad Avanza (LLA) con 89070 votos; segundo quedó Juan Pablo Luque (Unidos Podemos), con 87628. Ambos son diputados nacionales electos. Dentro de 44 días reemplazarán a María Eugenia Alianiello y Ana Clara Romero. De este modo, los 5 diputados por Chubut serán oriundos de Comodoro Rivadavia, ya que de esta ciudad también provienen el sindicalista Jorge Avila; el financista César Treffinger y el politólogo José Glinski.

En las elecciones del domingo, tercero quedó Despierta Chubut, cuya candidata Romero fue votada por 63056 personas; cuarto quedó Alfredo Béliz, con 34186; quinto fue Santiago Vasconcelos, con 16171; sexta Ariana Mellao, con 13762; séptimo Héctor Vargas con 6380 y octavo Oscar Petersen con 4465. Más votos que los que cosecharon estos dos últimos fueron los nulos (14271) y los en blanco (8340).

En las principales ciudades los números finales fueron los siguientes:

Comodoro Rivadavia: Luque 38133; Frías 31681.

Esquel: Luque 8275; Frías 8116.

Trelew-Rawson: Frías 22553; Luque 17561.

Puerto Madryn: Frías 16902; Luque 11769.

Cabe resaltar que fue en el Valle y en la ciudad del Golfo donde Béliz hizo su mejor elección, ya que con sus 14467 votos en Trelew-Rawson y los 6999 votos de Madryn se quedó con el 18% y el 13% de votos positivos, respectivamente. En un caso quedó a medio punto de la tercera, Romero, y en otro a apenas 2.

El exintegrante del Parlasur y dirigente sindical compitió con el sello de La Fuerza del Trabajo Chubutense. Su compañera de fórmula fue la sindicalista del gremio de Camioneros y actual diputada provincial, Tatiana Goic.