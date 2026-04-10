En Quirno Costa recuperan una motocicleta robada

El vehículo fue hallado sin patente en la vía pública y presentaba un pedido de secuestro activo por hurto.

Personal de la Comisaría Seccional Cuarta de Comodoro Rivadavia recuperó una motocicleta con pedido de secuestro activo durante un patrullaje preventivo realizado en la madrugada de este viernes.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 00:30 horas, en las calles Santa Clara de Asís y Padre Dabrowsky, en el barrio Quirno Costa. Allí, los efectivos observaron un motovehículo estacionado frente a una vivienda, sin chapa patente visible.

Ante esta situación, se procedió a verificar el rodado, logrando identificar el número de cuadro. Con la intervención de la División Sustracción Automotores, se constató que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por hurto.

Tras confirmar la irregularidad, el fiscal de turno dispuso el secuestro del vehículo, que quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.