Entró a robar a una remisería y lo redujeron los choferes

Un delincuente fue detenido este sábado a la mañana por la policía luego de robar un bolso con dinero y documentos del interior de un remis en el barrio Km 8. El ladrón fue identificado como P.M.H., de 20 años, quien vestía una campera negra y un pantalón deportivo tipo jogging color negro.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:05 horas, cuando la ciudadana A.S. llamó a la guardia de la comisaría distrito Km 8 para alertar sobre el robo. Según su relato, el ladrón ingresó al patio interno de remises de la empresa Nueva Norte y sustrajo un bolso azul del interior de un vehículo marca Chevrolet, modelo Classic, dominio AA967YS. El remisero afectado fue C. D. C., de 33 años, quien dejó su auto sin cierre centralizado.

Al llegar al lugar, el personal policial observó que un grupo de personas agredía al sospechoso, quien coincidía con la descripción brindada por la testigo. Los agentes entrevistaron entonces al damnificado y detuvieron al ladrón. Luego realizaron un rastrillaje preventivo en la zona y encontraron el bolso robado con todas las pertenencias.

El caso quedó a cargo de la fiscal Macarena Murúa y el juez Miguel Caviglia. La oficial judicial, Daniela Gómez, se encargó de las actuaciones correspondientes.