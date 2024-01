Escándalo en Chile: la denuncia que involucra a jugadores argentinos

Mientras el fútbol chileno ya se encuentra en el receso veraniego, el parate está lejos de marcar un fin de año tranquilo, especialmente para Colo Colo. El Cacique, uno de los equipos más grandes de Chile, se vio envuelto en un escándalo que involucra a jugadores argentinos luego de una denuncia.

Emiliano Amor, ex Vélez y actual jugador de la institución, además de Agustín Orión, el ex Boca, San Lorenzo, Estudiantes y Racing, fueron señalados por conseguir la licencia de conducir en el país vecino a cambio de favores: en concreto, las autoridades se las intercambiaron por camisetas de fútbol e indumentaria oficial del club.

El fiscal Claudio Meneses es el encargado de llevar a cabo la investigación que fue radicada en el Tribunal de Santa Cruz. El principal apuntado ya fue señalado y es Aníbal Valenzuela Cariz, que actualmente ocupa el cargo de subdirector de Tránsito de la municipalidad de Nancagua. Al momento de las denuncias, el funcionario se encontraba como director del departamento.

Los futbolistas profesionales suelen moverse en lujosos vehículos y para ello es necesario una licencia de conducir. Al ser susceptibles a cambiar de equipo y mudarse de país constantemente, el trámite puede ser más simple en algunos lugares que otros. Lo cierto es que Emiliano Amor y Agustín Orión, en sus llegadas a Colo Colo, la consiguieron mediante “favores”.

Amor llegó al Albo en 2021 y, bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros, se convirtió en una pieza importante del equipo. Allí fue campeón de la Copa Chile en dos ocasiones, un campeonato de primera división y la Supercopa de Chile. Incluso fue elegido como el mejor defensor de la temporada en el año de su llegada, en una encuesta de uno de los medios más importantes del país.

Orión, por su parte, partió a Chile cuando finalizó su vínculo con Racing. Allí estuvo entre 2017 y 2020, cuando se produjo una salida polémica: calificó a Mario Salas, DT de ese entonces, como el peor entrenador que tuvo en su carrera. El director técnico le dijo que no lo iba a tener en cuenta y se terminó yendo.

El escándalo no solo salpicó a los jugadores argentinos, sino que el medio local Meganoticias dio los nombres de otros futbolistas actuales que consiguieron la licencia bajo la misma metodología.

Ellos son: Jordhy Thompson, Marcos Bolados, Damián Pizarro, Diego Plaza, Dylan Portilla, Lucas Soto, Jorge Araya, Óscar Opazo, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez, Agustín Ortiz, Benjamín Jerez, Eduardo Villanueva, Maximiliano Falcón y Alan Saldivia.

Además, el modus operandi data de hace varios años, por lo que el informe incluyó los nombres de algunos jugadores que ya abandonaron el equipo. Williams Alarcón, Claudio Baeza, Gabriel Suazo e Iván Morales.

Desde la dirigencia del Cacique optaron por el silencio, aunque Alfredo Stöhwing, presidente de la sociedad anónima Blanco y Negro, concesionaria que administra el Club Social y Deportivo Colo Colo, se vio obligado a dar la cara.

El dirigente sentenció: “He pedido que se haga un informe, la denuncia me parece de máxima gravedad. No se alcanzó a conversar del tema, me acabo de enterar. No conozco los detalles de la situación, sería adelantarme hablar sin antecedentes, pero es una situación grave”.