"Estoy trabajando desde mi casa"

“Técnicamente me dijeron que no estoy en situación de aislamiento teniendo en cuenta que no he estado con ningún caso, pero prefiero esperar hasta que estén los resultados”, dijo el intendente Juan Pablo Luque respecto de su actual situación. Es que entre los últimos reportados como casos positivos hay personas que estuvieron en contacto con gente cercana a él, por lo que decidió aguardar los resultados de los hisopados sin correr el riesgo de contagiar a alguien.

En declaraciones a FM Del Mar, Luque se refirió a la media sanción que tuvo la declaración en el Senado de Comodoro Rivadavia como una de las capitales alternativas del Gobierno nacional.

“Vemos en forma diaria la importancia que tiene nuestra ciudad para el Gobierno nacional”, valoró.

También detalló en qué estado se encuentran las obras que financia Nación, anticipando el próximo envío al Concejo Deliberante del proyecto de uno de los reservorios y comentó sobre la situación financiera de la provincia que “desde que asumió Alberto Fernández, tiene una mirada especial hacia Chubut, pero también le pide un plan económico que ayude a dar previsibilidad a todos los chubutenses y al mismo gobierno nacional cuando se requiere auxilio financiero”.