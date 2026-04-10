Comenzaron las tareas paliativas recomendadas por IATASA

Para facilitar el acceso de las maquinarias necesarias para los trabajos y tras un intenso análisis topográfico, se están reacondicionando antiguos caminos petroleros. Una vez que finalice el diagnóstico, se avanzará con las soluciones definitivas.

La Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, comenzó con las tareas paliativas en la zona del cerro Hermitte. Estos trabajos contemplan el reacondicionamiento de trazas viales que quedaron en desuso para permitir el acceso de maquinarias a sectores puntuales para llevar adelante estas labores.

Al respecto, el secretario Fernando Ostoich explicó que esta semana “comenzamos con los trabajos paliativos que nos solicitó IATASA y lo primero fue avanzar con el camino, que fue previamente aprobado con la empresa. Son antiguas trazas que se usaban para llegar a las locaciones petroleras en el sector, que se encontraban bastante deterioradas y también en distintas situaciones topológicas, por lo que es una tarea compleja. No obstante, ya pudimos llegar del lóbulo superior de Médanos para tapar las fisuras, que es una de las medidas que nos plantearon”.

En esa línea, indicó: “para tapar las fisuras, primero tuvimos que lograr acceder a los sectores que se ubican arriba del cerro. La accesibilidad no es fácil y tampoco se puede abrir un camino en cualquier lado, por lo que debimos consultar a IATASA. Luego de relevamientos topográficos se definió la traza. Ahora tenemos el acceso al sector más alto, por lo que ya se está trabajando con la excavadora para ingresar con equipos livianos”.

Continuando en ese tenor, remarcó que los trabajos “avanzan a un buen ritmo”, al tiempo que aclaró que “estos trabajos son provisorios hasta que la empresa IATASA finalice el diagnóstico para avanzar con las soluciones, ya conociendo el factor de seguridad de cada sector y cómo podemos mejorarlo”.

El funcionario afirmó: “ya tenemos los pliegos terminados de la manta cementicia del canal de guarda de Médanos y de los pluviales nuevos que debemos realizar debido a las lagunas que se formaron por el cambio de topografía en el sector de Santa Lucía”. Mientras que, paralelamente en el mismo sector, se avanza con las tareas en la parte superior de la escarpa del barrio.