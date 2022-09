Estrena su primera película íntegramente hecha en Comodoro

Vendió sus libros, su Playstation y otros efectos personales para cumplir el sueño de grabar su película. Santiago Foice es un amante del cine y no dudó en vender sus pertenencias para poder terminar “Naufragio de un sentimiento”.

El joven de 17 años cursa el último año en la Escuela de Arte y logró reunir a actores locales para llevar a cabo su proyecto. Foice también es parte del elenco del film. La historia es un thriller psicológico que cuenta con lugares típicos de la región como el Paseo Costero, el Centro y las playas de Rada Tilly.

El Cine Teatro Español es el lugar elegido para estrenar la opera prima del joven director comodorense. “El jueves y viernes, a las 20, se podrá ver la película que cuenta con actores de la ciudad y con lugares emblemáticos”, subrayó.

Lo que busca Foice con su proyecto es incentivar y demostrar que se pueden realizar proyectos ambiciosos en la Patagonia. “Es una producción que busca ser un puntapié para que se realicen más producciones en Comodoro. Se trata de difundir más la cultura y poder demostrar que en el sur también se pueden hacer cosas y que no todo se tiene que realizar en Buenos Aires”, aseveró.

La película contó con bajo presupuesto y con las herramientas que el joven tenía a disposición. “Todo se realizó con un teléfono celular y con una cámara de bajo presupuesto. Los actores participaron ad honorem. No obtuvieron ninguna ganancia. Yo tampoco. Lo que menos buscamos es recaudar, sino seguir formando una industria patagónica e impulsar que más jóvenes se animen a participar y poder vivir de lo que realmente amamos. Y que no tengamos que buscar otro tipo de trabajo fuera del cine porque no podamos vivir de esto”, subrayó.

La entrada para ver “Naufragio de un sentimiento” tiene un costo de 700 pesos y se podrá adquirir en la boletería del Cine Teatro Español o al teléfono 2975079373.