Excarcelaron a la mujer que mató a su supuesto acosador 

Mientras continúa la investigación, en las últimas horas la jueza de instrucción 3 de Río Grande, Cecilia Cataldo, aceptó la solicitud de la defensa, Alejandro Nacaratto, y ordenó liberar a Mancilla. Para la magistrada esta decisión "no implica riesgo procesal", pues la imputada "alertó a la policía sobre lo sucedido y participó de las medidas de prueba dispuestas por el juzgado".

La Justicia además tuvo en cuenta el informe del perito psiquiátrico, Mariano Ripolli, donde remarcó que, en estos momentos, Mancilla representa peligrosidad "tanto para sí como para terceros". Así, la titular del Juzgado de Familia y Minoridad 2, Marina Montero, dispuso la internación de la joven en el área de Salud Mental del Hospital Regional Río Grande, bajo "tratamiento psiquiátrico y medicación".

La fiscal del Distrito Judicial Norte, Laura Urquiza, quien acusó formalmente a Mancilla del delito de "homicidio simple", expresó que no se opuso al pedido de la defensa porque "no hubo ningún riesgo procesal". "No tiene antecedentes, ni condenas anteriores y la escena del crimen no estaba alterada en absoluto", aclaró.

Según los investigadores, el domingo 18 de diciembre, Florencia Eliana Mancilla se acercó al domicilio de Alexis Damián Baciocchi, situado en la calle Punta Popper 363, del barrio Chacra XIII de Río Grande, y discutió con él antes de apuñalarlo. Acto seguido, la mujer llamó a la policía, y luego grabó y subió un video a las redes sociales en el que confesaba el crimen.

La autopsia determinó que Baciocchi recibió "ocho lesiones punzantes en el sector de la espalda", y que la causa de la muerte fue "una insuficiencia respiratoria aguda debido a un neumotórax de grado 3 bilateral, hemorragia grave, hipotensión arterial, actividad eléctrica sin pulso y asistolia", detallaron las fuentes.

"Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas con él", contó Mancilla en el video que difundió en redes.

