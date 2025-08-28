Exorcismo: El ritual

Desde el jueves 28 de agosto se exhibe el film de terror dirigido por David Midell, basado en el caso real de Emma Schmidt, una de las posesiones demoníacas más documentadas en la historia de Estados Unidos.

La película está protagonizada por Al Pacino y Dan Stevens, quienes interpretan a dos sacerdotes con pasados conflictivos que deben unir fuerzas para salvar a una joven poseída mediante una serie de exorcismos que pondrán a prueba su fe y su cordura. En 1928, una mujer es atormentada por una fuerza maligna inexplicable. Cuando la ciencia falla, un sacerdote rural y un misterioso fraile exorcista enfrentan el mal cara a cara en un convento aislado. Lo que comienza como un ritual sagrado se convierte en una batalla despiadada por el alma de Emma Schmidt… y por la cordura de todos los presentes.

“Desde que tengo memoria, siempre me ha fascinado la intersección entre la ciencia, la fe, la espiritualidad y la condición humana”, dice Middell. “Como en todos mis trabajos, mi objetivo principal al contar una historia real es honrar las experiencias reales de los individuos y retratar su lucha con honestidad y respeto. Al comenzar la investigación sobre los hechos aquí descritos, me sorprendió el enfoque científico y basado en hechos que muchos adoptan frente a eventos aparentemente inexplicables (es decir, paranormales). Este ha sido nuestro principio rector en el enfoque de “The Ritual”. Después de miles de horas investigando los hechos, la historia y el contexto sobre Emma Schmidt y los demás involucrados, mi conocimiento íntimo del caso ha guiado el proceso creativo a través de numerosos dilemas, contradicciones y dualidades”.

“Como cineasta dentro del espectro autista, era especialmente importante para mí asegurar que los hechos, así como los desafíos y logros vividos por los personajes, fueran respetados y reflejados fielmente”, añade. “Algunos describen los exorcismos como una prueba de Rorschach: quienes tienen formación religiosa ven una lucha espiritual por el alma humana, mientras que los más científicos ven a una persona necesitada de ayuda psiquiátrica. Sea espiritual o psicológico, lo que no se puede negar es el profundo sufrimiento experimentado por Emma Schmidt, y el valor y determinación de quienes intentaron aliviar ese sufrimiento”.

El film se basa en el estremecedor caso de Emma Schmidt, también conocida como Anna Ecklund, uno de los exorcismos más documentados del siglo XX. En 1928, en un convento aislado de Iowa, una joven fue sometida a un largo y brutal ritual de exorcismo tras mostrar signos de posesión demoníaca: rechazo absoluto a lo sagrado, voces múltiples, conocimiento de lenguas desconocidas y episodios de violencia inexplicable. El exorcismo, dirigido por el padre Theophilus Riesinger, duró más de tres semanas y fue presenciado por monjas y sacerdotes que aseguraron haber visto manifestaciones sobrenaturales. Se habló de levitaciones, gruñidos inhumanos y ataques que desafiaban toda explicación médica. El caso fue tan impactante que la Iglesia lo mantuvo en documentos reservados durante décadas.

CINE TEATRO ESPAÑOL (JUE 28 DE AGOSTO)

19:00 HS. EXORCISMO: EL RITUAL (2D DOBLADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (SAB 30, DOM 31 DE AGOSTO, LUN 01 Y MIE 03 DE SEPTIEMBRE)

19:00 HS. EXORCISMO: EL RITUAL (2D DOBLADA)

CINE TEATRO ESPAÑOL (MAR 02 DE SETIEMBRE)

21:30HS. HAZ QUE REGRESE (2D SUBTITULADA)

Género: Terror

Origen: USA

Título original: The Ritual

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 38 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: David Midell

Guión: David Midell, Enrico Natale

Producción: Enrico Natale, Ross Marks, Andrew Stevens, Mitchell Welch

Música: Jason Lazarus, Joseph Trapanese

Fotografía: Adam Biddle Montaje: Enrico Natale

Reparto:

Al Pacino (Padre Theophilus Riesinger), Dan Stevens (Padre Joseph Steiger), Ashley Greene (Hermana Rose), Patricia Heaton (Madre Superiora), Abigail Cowen (Emma Schmidt), Ritchie Montgomery (Chester), María Camila Giraldo (Hermana Camila), Emily Brinks (Betty), Enrico Natale (Dr. Fabian), Liann Pattison (Hermana Antonella), Courtney Rae Allen (Hermana Mary)