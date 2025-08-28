En un tren que está a punto de salir de la estación, suena la alarma que obliga a todos los pasajeros a bajarse. Pero entonces el tren arranca de manera improvista, llevándose a bordo los viajeros que no han tenido tiempo de bajar: los animales de compañía. Asombrados, estos descubren que el tren está bajo el control de Hans, un tejón manipulador y rencoroso, que se quiere vengar de Rex, el perro policía que le puso entre rejas hace años. Como los servicios de rescate no consiguen intervenir en el trayecto montañoso del tren, que circula a toda velocidad, los animales de compañía solo pueden contar con Falcon, un mapache un poco tramposo que hará todo lo posible para salvarlos.

A partir del 2023 se hizo tendencia el poner temas más profundos en las películas animadas dirigidas a público infantil. De pronto hubo un trasfondo adulto en las historias con una combinación divertido creando un nuevo estilo narrativo donde, aunque el trabajo de animación suele ser contundente, la historia es el protagonista principal y ese es el caso de “Mascotas al Rescate”. La película va más allá de una aventura de acción o una parodia de cine ochentero, y destaca por su equilibrio entre entretenimiento y valores educativos. A través de la aventura, los personajes enfrentan desafíos que promueven la cooperación, la valentía y la empatía, mientras los espectadores disfrutan de situaciones cómicas y momentos conmovedores.

La historia del protagonista es singular. Cuando pequeño, fue herido de bala y rescatado por un grupo de halcones que lo cuidaron, lo enseñaron a cazar, a defenderse y a volar. Conforme creció, fue entrenado por tres senséis, tres ratas que le enseñaron habilidades únicas que usa en sus actividades actuales. Aunque también desde niño, Falcon es un mapache experto en meterse en problemas, un pintoresco bribón viviendo siempre de pequeños robos y tretas callejeras con los humanos. Todo cambia cuando es contratado por un personaje misterioso para hackear un tren de lujo y de alta tecnología. El trato es que, a cambio, recibirá el vagón de los alimentos, el cual Falcon usará para tener un festín navideño con todos sus amigos, los cuales son ayudados de manera altruista y cotidiana por este ágil mapache.

Falcon piensa que se embarca en una simple estafa rutinaria más, pero pronto su plan da un giro inesperado cuando se ve atrapado en un tren de alta tecnología que arranca a toda velocidad sin que nadie lo controle. Lo que nadie imagina es que este desastre andante fue provocado por Hans, un tejón astuto con una sed insaciable de venganza. Con tan pocas horas para que el tren se estrelle, Falcon se ve obligado a convertirse en un héroe inesperado en compañía de Maggie, una tierna gatita; Rex, un perro policía leal a sus principios, un perro chihuahua hiperactivo, un gatito tranquilo, un galgo inglés, un ganso, una víbora llamada Ana (conda), una tortuga y un pez payaso, quienes sueñan en ser protagonistas de una película.

CINE COLISEO (sab 30 y dom 31 de agosto)

17:15 Hs. MASCOTAS AL RESCATE (2D castellano)

Título original: Falcon Express

Género: Animación

Origen: Francia, USA

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 27 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy

Guión: David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Producción: Apollo Films, France 3 Cinéma, France TV, Kinologic Films (DC), TAT Productions

Música: La fiesta de Antonacci

Montaje: Hélène Blanchard, Magali Batut, Mathilde De Brancion

Voces originales:

Damien Ferrette (Falcon), Hervé Jolly (Rex), Kaycie Chase (Maguy), Emmanuel Garijo (Randy), Frantz Confiac (Hans), Nicolas Marié (Rico), Stéphane Ronchewski (Víctor), Sébastien Desjours (Croqueta)