Desde el jueves 28 de agosto se exhibe el nuevo film de terror de los realizadores de “Háblame”, Danny y Michael Philippou. La trama sigue la historia de un Piper y Andy, dos hermanos que se embarcan en una búsqueda desesperada de una persona desaparecida.

Ambos acaban bajo el cuidado de Laura, una cuidadora y orientadora infantil que vive en una casa aislada junto a Oliver, un problemático niño huérfano. A medida que los hermanos empiezan a descubrir la aterradora verdad tras el comportamiento de Oliver y la misteriosa piscina vacía en el centro del terreno de Laura, se desvela metódicamente las oscuras entrañas del relato a través de horrorosas grabaciones y la incipiente comprensión de nuevas circunstancias.

Con su debut en 2022 en la gran pantalla con “Háblame”, los cineastas Danny and Michael Philippou se establecieron como unas de las voces más frescas del género de terror. Aunque esa película estaba en parte inspirada por las temeridades que experimentaban cuando estaban en el instituto, era realista y sofisticada y dejaba muy claro que las acciones tienen consecuencias. “Siempre buscamos que las películas que hacemos, ya sean de terror o no, tengan un potente carácter emotivo”, dice Michael sobre ese primer largometraje. “Queremos que los proyectos que creamos funcionen en varios niveles”. Danny coincide con él, recalcando que sus películas son claramente de género. “No queremos asustarnos de una película de terror. Queremos aceptar que es una película de terror y estar orgullosos de ella”.

Ahora los Philippou nos traen “Haz que Regrese”, una historia sobre los terrores de una familia de suburbio que incluye más escenas emocionalmente impactantes y sangrientas que ninguna otra cinta reciente. Aunque todo empezó con una inspiración mucho más inocente. “La hermana menor de un amigo nuestro es invidente”, cuenta Danny. “Ella realmente quería poder tomar el autobús ella sola, pero sus padres no la dejaban. Lo que quería decirles es que en algún momento tendría que aprender a manejarse en este mundo sin que todos cuidasen de ella, que necesitaba ser independiente”. Esa niña sería el germen de la historia de Piper, quien también tiene visión reducida y cuyo hermano mayor, Andy, protege de la oscuridad del mundo. Andy le pinta la vida de color de rosa. No soporta compartir con su hermana todas las cosas feas que tiene el mundo. Aunque, tras sufrir una inevitable tragedia, los dos hermanos se ven arrastrados a una situación aún más inimaginable.

Para personificar a Laura los Philippou siempre tuvieron en mente a Sally Hawkins, cuyo amplio rango interpretativo y su habilidad para representar el frágil pasado de un personaje la convirtieron en la persona perfecta para el papel. “Cuando creamos a Laura, pensamos en ella como una persona segura y abierta, pero Sally le ha aportado profundidad y la interpreta de forma diferente, de una manera más interesante”, dice Michael. “Laura sufre por lo que hace en la película y creo que eso la humaniza de alguna forma”.

Género: Terror

Origen: Australia, USA

Título original: Bring Her Back

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 44 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Danny Philippou, Michael Philippou

Guión: Danny Philippou, Michael Philippou, Bill Hinzman

Producción: Roy Lee, Zach Cregger, Miri Yoon, J. D. Lifshitz

Música: Cornel Wilczek

Fotografía: Aaron McLisky

Montaje: Geoff Lamb

Reparto:

Billy Barratt (Andy), Sally Hawkins (Laura), Sora Wong (Piper), Jonah Wren Phillips (Oliver / Connor Bird), Sally-Anne Upton (Wendy), Stephen Phillips (Phil), Mischa Heywood (Cathy), Olga Miller (Macia)