Fabiana Cantilo: "Soy una mujer golpeadora"

En una entrevista con Moria Casán, la artista reconoció haber ejercido violencia en vínculos pasados y también haberla sufrido. Aseguró que hoy canaliza esa agresividad de otra manera.

Durante su participación en el programa La mañana con Moria, Fabiana Cantilo se refirió sin rodeos a aspectos conflictivos de su vida personal y sorprendió al admitir conductas violentas en sus relaciones de pareja.

El tema surgió a partir de una serie de preguntas de Moria Casán sobre su presente y su historial afectivo. En ese contexto, la cantante respondió con franqueza cuando le consultaron si había sido víctima de violencia: “No, los golpeaba yo a ellos”, dijo inicialmente, generando un clima de tensión en la charla.

Ante la repregunta, Cantilo profundizó su relato y reconoció que esas situaciones derivaban de conflictos como celos o discusiones. “Yo los pellizcaba, los golpeaba, hasta que el otro, depende quién, nunca Fito Páez, me cagaban a trompadas porque estábamos re locos”, expresó, describiendo vínculos atravesados por dinámicas agresivas.

La artista también admitió que, en algunos casos, esas reacciones eran iniciadas por ella: “Después me golpearon, pero yo empezaba”, señaló. Y sintetizó su autopercepción con una frase contundente: “No soy una mujer golpeada, soy una mujer golpeadora y se acabó”.

Consultada sobre si logró modificar esa conducta, Cantilo aseguró que hoy encontró otra forma de canalizar su agresividad: “Es una manera, ahora golpeo muebles”, concluyó.