Falso indigente engañó a dueña de panadería

Cecilia Montañez, dueña de la Panadería Unión de Caleta Olivia, fue engañada en su buena fe por un individuo que, mediante un singular ardid, escapó llevándose mercadería por un valor de 20 mil pesos.

No el monto de dinero perdido lo que indignó a la mujer que desde hace 18 años posee el pequeño comercio que lleva el nombre del barrio donde está ubicado, sino la actitud del individuo que llegó por primera vez el sábado pidiendo una donación de pan y luego volvió el domingo con una tarjeta de débito, fingiendo que iba a pagar la compra de varios productos.

La panadería ya fue objeto de otros hechos delictivos de mayor gravedad en el curso de los últimos años, en una ocasión con arma de fuego y en otra con arma blanca, además de numerosos arrebatos, pero lo sucedido el fin de semana “me dio mucha bronca porque ahora me hace desconfiar de la gente que realmente necesita ayuda y viene a pedir donaciones”, dijo Cecilia.

Relató que el sábado por la mañana ingresó un sujeto joven al que no conocía, el cual aseguraba no tener trabajo y necesitaba algo para su familia, pero se mostraba muy extraño.

La propietaria le pidió que retornara a las 11.00 del domingo, a modo de constatar si realmente esa era su verdadera intención.

Efectivamente, el desconocido volvió de manera puntual a la hora indicada y recibió gratuitaente un paquete conteniendo una docena de raspaditas pero irónicamente le dijo a la mujer que “ya que estoy te voy a comprar algunas cosas más” exhibiendo una tarjeta de débito, lo cual despertó sospechas.

Luego de solicitar facturas, alfajores de maicena y cremonas, extrajo un teléfono celular y fingió hacer un llamado telefónico como si se dirigirá a una mujer diciendo: “amor ya te compre varias cosas, ¿te parece que también pida pepitos?”

“A esa altura ya no le creía nada y era evidente que tenía todo preparado, porque el día anterior me dijo que era pobre. Además nunca me entregó la tarjeta y de repente se llevó los paquetes con la mercadería y se escapó”, relató la panadera.

“En todo momento me mostraba la tarjeta. De todos modos le iba a pedir el documento, pero ni siquiera me dio tiempo. La bronca es que siempre donamos a gente que pasa a pedirnos pan, pero ahora esto hace que empiece a ser desconfiada”, reiteró.