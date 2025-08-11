Vecinos atraparon a un ladrón que usaba un inhibidor

Fue en el barrio José Fuchs. El sospechoso fue reducido a golpes y difundieron su imagen en redes sociales.

Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 3 horas, un robo alteró la tranquilidad de algunos residentes del barrio José Fuchs. Las cámaras de seguridad de la zona captaron a un hombre que, utilizando un inhibidor de alarmas, logró abrir dos vehículos estacionados sobre la avenida Juan XXIII y sustraer diversos objetos en pocos minutos.

El accionar delictivo no pasó inadvertido para los vecinos que, al advertir la situación, salieron a interceptarlo. Según se informó, el sospechoso fue reducido y golpeado antes de la llegada de la Policía. En medio del forcejeo, los residentes lograron registrar con claridad el rostro del individuo, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales con el objetivo de alertar a otros.

La Policía investiga el hecho y busca determinar si el detenido estaría vinculado con otros robos cometidos con la misma modalidad en distintos puntos de la ciudad.