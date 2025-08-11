Taxista golpeado y asaltado tras negarse a trasladar cubiertas

Un taxista fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este lunes en calle Almafuerte, luego de negarse a trasladar cubiertas que dos personas intentaban llevar en circunstancias sospechosas.

El hecho fue relatado por Leonardo Farías, representante de Radio Taxi, en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz. “A las 5 de la mañana nadie camina con cubiertas. Era una situación bastante extraña, mi compañero se negó, lo golpearon y se refugiaron en una casa”, explicó.

Tras la agresión inicial, se activó el protocolo de seguridad de la empresa y varios colegas acudieron para asistir al chofer mientras llegaba la policía. Sin embargo, los atacantes salieron nuevamente y se produjo una segunda confrontación. “Logramos detener a uno hasta que llegó la policía. A mi compañero le robaron pertenencias del auto y parte de la recaudación. Tenía golpes en el rostro y la cabeza”, señaló Farías.

El vocero indicó que los delincuentes son conocidos en la zona y destacó la rápida intervención policial: “En menos de diez minutos teníamos tres patrulleros ahí. Calculo que porque ellos conocen la dirección y saben lo que pasa ahí”.

Finalmente, advirtió que la inseguridad en determinados barrios y esquinas de la ciudad sigue siendo un problema recurrente, especialmente para quienes trabajan de noche. “Seguimos viendo a la misma gente en los mismos lugares. Proponemos que los retenes sean móviles y no fijos, para que sea más difícil esquivarlos. Con el anterior jefe de la Unidad Regional lo habíamos hablado, pero parece que no se le transmitió al actual”, concluyó.