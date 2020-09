"Falta personal para controlar la circulación"

El intendente Juan Pablo Luque confirmó este mediodía que la reducción horaria de atención en restaurantes, bares y cervecerías obedece a la falta de personal de seguridad para controlar la circulación.

“No hay personal. Tenemos 15 personas de Prefectura contagiados y muchos aislados. Es cierto que si uno analiza la cantidad de casos por actividad, no hubo ninguno en restaurantes y que no violaron normativas, ni se excedieron con la cantidad de gente; todo lo contrario”, sostuvo luego de una reunión de emergencia que hubo entre los miembros del Comité Operativo de Emergencia (COE).

El jefe comunal también indicó que hay personal de seguridad aislado, así como de Salud, lo cual “genera bajas en distintos sectores que impiden contar con gente acorde para controlar”.

“No hay capacidad de control si la gente circula por todos lados”, añadió en Radiovisión, insistiendo en la importancia de que cada ciudadano sea más responsable a la hora de la prevención.

Admitió además que para la bajar la cantidad de casos y de gente que ingresa de jurisdicciones “más complicadas que la nuestra”, podrían adoptarse medidas más restrictivas en las próximas horas.

“Probablemente tengamos que cerrar la ciudad en el ingreso para seguir trabajando en Comodoro. Lo que pasa en Capital Federal es diferente. Acá, salvo el sector escolar, la mayoría se habilitaron y funcionaron bien”, apuntó.

El intendente también resaltó que “hay que tomar decisiones” que no siempre son “simpáticas”, agregando que “decidimos extender tres meses las exenciones impositivas y los créditos de Comodoro Conocimiento”.

“Ojalá que se entienda que las medidas se deben tomar en conjunto para que no colapse el sistema y no haya que contar muertos en la calle, lo que no me perdonaría. Estamos poniendo lo que debe poner un Estado y no vivimos un estado de sitio. Me cuesta coartar la libertad de salir de la casa después de las nueve de la noche. No entiendo lo de la gente que dice que está ‘cansada’ si hace tres meses y medio se puede hacer de todo, salvo las reuniones familiares. Lo más importante es no salir a buscar el virus”, concluyó.