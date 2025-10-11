Feria de ciencias: explotó un experimento, dejó a una nena grave y más de diez heridos

La feria de ciencias del Instituto Comercial de Rancagua, ubicado en Pergamino, debería haber sido un evento inspirador para los jóvenes estudiantes y sus familias, pero lamentablemente se convirtió en un escenario de pánico.

Un experimento escolar recreando una erupción volcánica supuestamente inofensiva sorprendió a todos los presentes cuando, inesperadamente, resultó en una explosión que dejó varios heridos.

El evento, celebrado la noche del miércoles, se presume diseñado para mostrar de manera segura efectos volcánicos en miniatura, pero resultó ser todo lo contrario. Un fallo ocurrido durante una demostración terminó en una detonación excesivamente fuerte que llenó el auditorio de fragmentos y chispas convertidas en proyectiles peligrosos que impactaron a los asistentes cercanos.

Fuentes indicaron que el artefacto, que se anticipaba generaría solo un efecto visual emocionante, superó todas las expectativas, llevando a una completa evacuación del centro educativo y generando escenas de gran agitación entre los presentes.

Según relatos de los testigos, incluido uno de los padres, la explosión desató una auténtica emergencia: ''El ruido fue ensordecedor, los niños comenzaron a gritar y las familias estaban en estado de histeria púbica''.

En primera línea de afectados, destaca el caso de una nena de 10 años, lamentablemente ubicada al frente de la experiencia explosiva. Esta sufrió daños serios en su rostro, especialmente en los ojos, lo que requirió su traslado inmediato al sanatorio más cercano, y posteriormente al Hospital de Niños Garrahan en Buenos Aires para recibir un tratamiento más especializado.

El estallido resultó asimismo en la hospitalización de más de una decena de personas, incluidos otros menores y adultos implicados en el acto. Los servicios médicos de urgencia acudieron prontamente para atender las numerosas heridas causadas por fragmentos voladores, variando desde laceraciones y quemaduras hasta contusiones de consideración.