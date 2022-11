Fernando Lago retornó al triunfo en el Tiro Práctico

El último domingo y luego de varias postergaciones durante el ventoso octubre y con de más de 18 tiradores deportivos que fueron recibidos por una agradable mañana, se disputó la séptima fecha del ránking 2022 de la modalidad Tiro Práctico, que tuvo como ganador a Fernando Lago en la división Producción.

Se dispusieron 6 etapas que cada tirador debió sortear con su pistola de grueso calibre utilizando un mínimo de 122 disparos, recibiéndose tiradores de Pico Truncado y Puerto Madryn.

Las etapas tenían diversa complejidad separados en dos divisiones: “Producción” y “Estándar”. La primera es la más popular que agrupa el mayor número de tiradores y la segunda que tuvo al Super Senior Luis Pereyra como único representante.

Sería muy extenso describir cada una de las 6 etapas pero se puede decir que fueron muy bien armadas y diseñadas, algunas muy técnicas, otras con blancos lejanos o de difícil puntería, blancos reactivos y móviles, diversos lugares para comenzar, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Esta fecha los tiradores mostraron diversos desempeños, mejoras evidentes en varios de ellos y recaída de otros. Desde el momento cero, las miradas se dirigieron a los dos pesos pesado que vienen alternándose en los triunfos: el local Fernando Lago y el madrynense Federico Pritchard.

Ambos son deportistas muy dedicados y esta vez no compartieron la misma escuadra, situación que no dejó ver la competencia entre ambos. Recién sobre el final pudieron saber cómo habían sido sus desempeños. Esta vez el comienzo de Federico Pritchard no fue de los mejores, sufriendo una traba difícil que le costó mucho tiempo, mientras que Fernando Lago arrancaba con el pie derecho, situación que mantuvo en las cuatro primeras etapas, ganándolas contundentemente. Federico Pritchard se llevaría las dos últimas etapas y obtenía el segundo puesto en la segunda y tercera pero Lago apenas perdía pocos puntos en las que no ganó. El mal comienzo de Pritchard lo sentenciaría al segundo puesto volviéndose a repetir la historia de la fecha pasada pero con los protagonistas cambiados.

Erito Dos Santos, Diego Barro, Jorge Alí y el reaparecido Oscar Nieva también se inmiscuyeron entre los primeros pero sin mantener la constancia de los dos referentes. Vázquez venía de un largo período sin concursar y una excelente fecha pasado y esta vez no desentonó con los punteros con un 7° puesto. Barbetta y Pachmann arrimaron muy arriba en algunas etapas pero perdieron muchos puntos en otras, relegándolos al 8° y 9° puesto respectivamente.

Al final el premio fue a la contundencia de Fernando Lago que superó en un 10% a Federico Pritchard, obteniendo valiosos puntos para el campeonato.

Bastante más atrás quedaron Gómez, Altuna (h), González, Marrero, Relly y Altuna (p), mientras que Millatureo quedaba afuera desde el vamos por una mala maniobra con su arma. Igualmente mantuvo la calma y permaneció firme con el grupo brindando colaboración y la buena onda de siempre. Seguramente esta situación repetida significará un período de introspección para solucionar este ítem.

Luis Pereyra fue el único representante de la división Estándar y pudo sortear todas las etapas sin inconvenientes. En definitiva la vuelta al triunfo de Fernando Lago fue la gran noticia, situación que pone más color al ránking, donde el guante lo recoge Federico Pritchard para la revancha que será en la 8° fecha.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. La comisión directiva asumió brindar el apoyo al nuevo grupo de organizadores y estos cumplieron otra vez con un evento que dejó a todos felices con ganas de revancha y mejoramientos individuales para este ránking que está al cerrar.

RESULTADOS FINALES

División Producción

1º Fernando Lago 100%

2º Federico Pritchard 90.0796 %

3º Erito Dos Santos (S) 82.6757 %

4º Oscar Nieva (S) 75.9249 %

5º Diego Barros 71.8932 %

6º Jorge Alí (S) 69.4310 %

7º Héctor Darío Vázquez 66.1119 %

8º José Barbetta 64.1395 %

9º Víctor Pachmann 64.1145 %

10º José Gómez 62.9142 %

11º Jorge Luis Altuna 62.3886 %

12º Marcos González 57.2963 %

13º Cristian Marrero, 53.9884 %

14º Carlos Relly (SS) 51.7087 %

15º Jorge Francisco Altuna (SS) 50.0497 %

División Estándar

participante: Luis Pereyra (SS)