Ferro y Peñarol, dos triunfos agónicos para seguir entre los puestos de arriba

La Liga Nacional, arde: el líder Ferro, ya sin invicto, ganó un duelo histórico sobre la chicharra y Peñarol sostuvo una larcha racha en la última bola y marcha 4º.

En su gira por Córdoba el Verdolaga cedió ante el sorprendente Independiente, pero salió airoso con victorias sobre Instituto y Atenas con un doble de Emiliano Lezcano. La Unión llegó al segundo puesto con tres alegrías en fila y Peñarol hilvanó su sexta seguida.

La temporada 2025/26 de La Liga Nacional está al rojo vivo y la última semana hubo muchos movimientos en la tabla de posiciones, donde el líder sigue siendo Ferro, aunque perdió el invicto, y sus nuevos escoltas son tres equipos que sorprenden por su rendimiento en el inicio del campeonato: Independiente de Oliva, La Unión de Formosa y Peñarol de Mar del Plata.

Más allá de su primera derrota en 12 partidos incluyendo también la Liga Sudamericana, el Verdolaga salió airoso de su gira por Córdoba porque, tras caer con Independiente, superó a Instituto 85 a 79 y a Atenas 78 a 76 en un emblemático partido entre dos de los clubes más tradicionales del básquetbol argentino que definió Emiliano Lezcano con un doble sobre la chicharra. El conjunto de Federico Fernández ratifica a cada paso que no es casualidad su récord de 8-1 y tiene cierto margen en su liderazgo.

El conjunto formoseño llegó a tres triunfos seguidos y es el único escolta con una marca de 8-4. Su última alegría fue de local ante Olímpico 82 a 76 y tiene atrás al club de Oliva y al Milrayitas. El cinco veces campeón de la Liga Nacional ganó seis encuentros consecutivos, el último vs Platense 89 a 88 con una bandeja de Facundo Vázquez a segundos del final. Sí, el hijo pródigo del Calamar le arruinó la noche al club en el que se formó y es hincha y el elenco marplatense, tras el arranque de tres caídas en fila, se acomodó entre los líderes de un campeonato en el que aspira a ser protagonista y se armó para eso con el DT Leonardo Costa.

El dato de color de la semana lo aportó Nicolás Copello, quien llegó a los 200 partidos con Instituto. Formó parte del histórico equipo que obtuvo el Súper 20 y el título de la Liga Nacional 2021/22. Posteriormente conquistó la Supercopa 2022.

Resultados de la semana 8

Argentino 80 / Platense 92.

Boca Juniors 74 / Regatas Corrientes 81.

Peñarol 75 / San Martín 72.

Independiente 87 / Ferro 75.

Oberá 86 / Olímpico 82.

Instituto 75 / Ferro 89.

La Unión 82 / Olímpico 76.

Boca Juniors 78 / San Lorenzo 74.

Atenas 76 / Ferro 78.

Platense 88 / Peñarol 89.

Quinteto ideal – Semana 8

Francisco Conrradi - Independiente (O) 1-0 14 puntos, 8 rebotes y 6 recuperos.

Agustín Brocal - Oberá (1-0) 25 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias y 21 de valoración.

Derrick Woods - Platense (1-0) 27 puntos, 6 rebotes y 2 tapas.

Dana Tate - Argentino (0-1) 28 puntos, 10 rebotes y 35 de valoración.

Francisco Cáffaro - Boca (1-1) 23,0 puntos, 13,5 rebotes y 34,5 de valoración.

Fixture de la semana 9

Martes 18/11 – 21.00 | Racing vs Gimnasia; Básquet Pass.

Martes 18/11 – 21:30 | San Martín vs Instituto; Básquet Pass.

Miércoles 19/11 – 22:10 | Olímpico vs Boca; TyC Sports.

Miércoles 19/11 – 21:00 | Unión vs Peñarol; Básquet Pass.

Miércoles 19/11 – 21:30 | Atenas vs Obras; Básquet Pass.

Jueves 20/11 – 21:00 | Argentino vs Gimnasia; Básquet Pass.

Jueves 20/11 – 21:30 | Regatas vs Instituto; Básquet Pass.

Jueves 20/11 – 20:30 | Platense vs Oberá; Básquet Pass.

Viernes 21/11 – 21:00 | Independiente vs Obras; Obras Básquet.

Viernes 21/11 – 22:00 | Quimsa vs Boca; Básquet Pass.

Sábado 22/11 – 11.30 | Ferro vs Gimnasia; TyC Sports.

Sábado 22/11 – 21.00 | Peñarol vs Oberá; Básquet Pass.

Domingo 23/11 – 11:30 | Instituto vs Obras; DSports.