Toretta: "se está reflejando el trabajo que venimos haciendo"

El base de Gimnasia y Esgrima analizó las últimas dos victorias y también habló sobre la gira que este martes inicia el equipo en la provincia de Buenos Aires.

Previo al viaje a Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, el base de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Emiliano Toretta, analizó las últimas victorias -ante San Lorenzo y Regatas Corrientes-, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

“Tuvimos dos juegos muy buenos en que pudimos aumentar nuestra eficacia, veníamos con porcentajes un poco bajos. Si bien en defensa estábamos sólidos, con la llegada de Brian Carabalí nos aportó mucho. Seguimos sosteniendo nuestra identidad manteniendo un score bajo en defensa y poder correr la cancha, donde pudimos hacer más puntos de contraataque. Se está reflejando el trabajo que venimos haciendo desde la pretemporada”, destacó el santafesino que juega su tercera temporada en fila con la camiseta del “Verde”.

Sobre la gira por la provincia de Buenos Aires, donde Gimnasia visitará este martes a Racing de Chivilcoy, el jueves a Argentino de Junín y el sábado cerrará ante Ferro Carril Oeste, el santafesino comento: “El equipo está bien, estos últimos partidos de local nos dieron un envión anímico, para saber que estamos en el camino correcto. Nos encontramos de la mejor manera, enfocados y queriendo hacer una buena gira, que va a ser muy importante de cara a la vuelta a Comodoro”, sentenció.

Emiliano Toretta viene de ser el goleador del partido en la amplia victoria ante Regatas Corrientes por 101-70. El joven base de 24 años marcó 19 puntos (5-9 en triples), con 4 rebotes y además repartió 4 asistencias en los casi 30 minutos que estuvo en cancha.