Gimnasia prepara su viaje a Chivilcoy

Entrenó este sábado y volverá a juntarse el domingo. El lunes por la mañana emprenderá vuelo para su segunda gira del año por la Liga Nacional.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este sábado por la mañana, una nueva práctica con miras a su segunda gira del año que realizará en las próximas horas en la provincia de Buenos Aires, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El martes a las 21, el “Verde” visitará a Racing de Chivilcoy, después se trasladará a Junín para medirse con Argentino y terminará el 22 para enfrentarse con Ferro Carril Oeste de Capital Federal. El juego con los de Caballito será a las 11:30, con televisación de TyC Sports.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó en horas de la mañana, prácticamente con la totalidad de sus jugadores, salvo el base Sebastián Carrasco, quien sigue realizando tareas diferenciadas.

Los que entrenaron fueron Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Alahjan Banks, Federico Grun, y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala, Natalio Santacroce, Ciro Melo y Benjamín Anríquez.

“El equipo está bien de ánimo, deportivamente empezamos a obtener mejores resultados. Venimos de ganar tres de los últimos cuatro juegos. Le ganamos de manera muy sólida a un candidato como Regatas y estamos recuperando a Federico Grun, que es importante para seguir completando el plantel”, sostuvo Favarel en un breve contacto con El Patagónico.

El técnico rosarino, campeón con el Dewa United de Indonesia agregó: “sabemos que no hay ningún partido fácil en la Liga, que de visitante se hace más difícil, pero vamos a tomar un partido a la vez”, expresó.

Con respecto al base Sebastián Carrasco, quien continúa en pleno proceso de recuperación, Favarel aseguró: “Viene evolucionando, pero todavía no está para hacer estos entrenamientos. Vamos a ver cómo llega para ver si es parte de la gira o no. Eso no está definido y lo vamos a esperar hasta el final”, afirmó.

Y sobre Carabalí, el pivote ecuatoriano de 2,15 metros de estatura, y que llegó en lugar de Víctor Andrade, sostuvo: “está con un poco de dolor en el tobillo -derecho- del partido con San Lorenzo, pero está bien. Lo estamos monitoreando, pero va a estar bien”.

Ante tantas bajas, el aporte que le dan los juveniles, ha sido importante no solo a la hora de entrenar, sino también cuando les toca jugar.

Uno de ellos fue el base Natalio Santacroce, quien ante el “Remero” hizo su debut oficial en la Liga Nacional.

“Estoy muy contento por ellos porque vienen haciendo un buen trabajo en la Liga de Desarrollo -lo que es ahora Liga Próximo- y nos ayudan a entrenar. Ojalá uno pudiera siempre darle oportunidades, pero bueno, justo se dio ese partido, les tocó entrar y lo hicieron muy bien. No me sorprende porque lo vengo viendo por cómo vienen trabajando en la Liga de Desarrollo. Así que sigan en ese camino”, sentenció.

El plantel descansará por la tarde y volverá a trabajar este domingo en horas de la mañana para su última práctica. Y el lunes, en el vuelo de las 8:15, emprenderá viaje hacia Chivilcoy para visitar el martes -desde las 21- a Racing, por una nueva fecha de la Liga Nacional, con la ilusión de seguir por la senda triunfal.