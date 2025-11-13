El “Verde” se prepara para los partidos con Racing de Chivilcoy, Argentino de Junín y Ferro de Capital Federal.

Gimnasia se entrena para su segunda gira de la temporada

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este jueves un nuevo entrenamiento, ya pensando en la gira -la segunda de la temporada- que realizará en la provincia de Buenos Aires, por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, el plantel trabajó por la mañana bajo la atenta mirada del entrenador Pablo Favarel, y todo su cuerpo técnico.

En la práctica se lo pudo observar al escolta Federico Grun, quien entrenó a la par de sus compañeros y está listo para el regreso. El que sigue trabajando diferenciado es Sebastián Carrasco, quien todavía tiene para unos días de recuperación.

El base chileno no será parte del plantel que en los próximos días viajará a Buenos Aires y tampoco podría sumarse más adelante a la selección de su país para jugar -ante Brasil- por la ventana internacional, los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo 2027 de la FIBA.

Además, el pivote ecuatoriano Bryan Carabalí, también realiza trabajos diferenciados por una lesión en el tobillo del pie derecho. Aunque eso no le impedirá ser parte de la delegación.

El resto de los jugadores que trabajaron son Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Alahjan Banks, Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, José Ignacio Copesky y Natalio Santacroce.

Gimnasia, que se ubica 12º en la tabla, viene de dos victorias en fila, la última con autoridad ante Regatas Corrientes (101-70), y la próxima semana, buscará seguir por la senda triunfal, ahora fuera de la ciudad.