Gimnasia se presenta por primera vez en Chivilcoy

El “Verde”, que tendrá de nuevo a Federico Grun, visita este martes a Racing por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El partido arranca a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con el regreso de Federico Grun al equipo, visitará este martes a Racing de Chivilcoy en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Estadio Grilón Arena, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” irá por un nuevo triunfo que le permita seguir escalando posiciones en la tabla y así igualar su score. Los árbitros del encuentro serán Juan Fernández, Alberto Ponzo y Sebastián Vasallo.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, viene de dos victorias en fila, la última ante Regatas Corrientes a quien superó con autoridad por 101-70.

De esa manera, Gimnasia, que marchaba en el 17º puesto, ahora se encuentra 12º, gracias a esas dos importantes victorias logradas en el Socios Fundadores.

Este martes se presentará en una ciudad que visitará por primera vez. Su rival será Racing de Chivilcoy, equipo que recientemente ascendió a la Liga Nacional, y que actualmente ocupa el 16º lugar con tres victorias y seis derrotas.

El entrenador es Diego D’Ambrosio y tiene una formación inicial que se conforma de la siguiente manera: Joaquín Valinotti, Thomás Cooper, Manuel Rodríguez, Santiago Assum y Deion Mcclenton.

Entre los sustitutos, se encuentran Emilio Stucky -de breve paso por Gimnasia-, Mathew Herasme, José Peralta, Juan Cruz Conte Grand, Tomás Delia, Mateo Ceci y Diego Tonarelli.

Gimnasia, mientras tanto, podría salir con Emiliano Toretta, Alahjan Banks, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Caraballí.

El “Verde”, que volverá a contar con el escolta Federico Grun, también estarán Marcos Chacón, Martiniano Dato, Juan Cárdenas, Carlos Rivero, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y José Ignacio Copesky.

El base chileno Sebastián Carrasco continúa con su recuperación por lo que no será parte del plantel que está en Chivilcoy.

A LAS 17 JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, a partir de las 17, se jugará una nueva jornada de la Liga Próximo, en donde el “Verde” buscará volver a la victoria y así recuperarse de la derrota que sufrió de local ante Regatas (84-87).

Gimnasia se ubica séptimo en la tabla con seis victorias y tres derrotas, mientras que Racing está un lugar más abajo con cinco éxitos y cuatro caídas.