"Festejan sacarle 3 kilos de carne a los jubilados"

En la previa del regreso de uno de los productos de su factoría, Cantando 2024, que desde este lunes se podrá ver en la pantalla de América, el productor y conductor Marcelo Tinelli dio una entrevista en la que habló de varios temas de actualidad y llamó la atención su categórica definición sobre el presidente Javier Milei y su gestión.

“Sabe mucho de economía, pero es cero político; no me gusta en este momento en el país que se siga abriendo la brecha. Es muy difícil construir algo serio en base a la pelea trol y agresión a periodistas”, analizó el empresario y conductor en el programa radial de Viviana Canosa.

Y agregó: “Hay que terminar con la recesión que es dura. A nivel carácter no me gusta la manera que tiene de ser y muchas veces es muy violento en muchas actitudes él y su gente”.

Milei recibió esta semana a los diputados que ayudaron el veto la reforma jubilatoria de la oposición, con un muy publicitado asado en la Quinta de Olivos, y causó polémica, sobre todo por los jubilados acampados en la puerta con carteles, que en su mayoría no llegan a fin de mes e incluso no tienen para comprar algunos remedios que dejaron de ser gratuitos.

Al ser consultado al respecto, el empresario se mostró indignado. “Todo muy bizarro y no entendí muy bien que festejaban sacarle tres kilos de carne a los jubilados y los radicales que se abrieron y votaron diferente. No me gusta nada de eso en la política de nuestro país”.