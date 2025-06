Finalmente, se garantizó la continuidad del servicio

Pasadas las 22 de este sábado, se puso a votación el nuevo acuerdo de prórroga que garantiza el servicio de transporte público para la ciudad. Fue con los 6 votos de la bancada oficialista de Arriba Chubut, ya que los 5 concejales de Despierta Comodoro se abstuvieron y Omar Lattanzio optó por la negativa.

El convenio amplía el plazo de prestación hasta el 31 de julio con los mismos compromisos vigentes. Se acuerda, además, el pago anticipado del subsidio mensual abonando el reajuste si correspondiera durante el primer día hábil del mes para los periodos de junio, julio y –eventualmente- agosto.

LOS FUNDAMENTOS

Maite Luque (Arriba Chubut) abrió las fundamentaciones con un racconto de los plazos de tratamiento del nuevo pliego de prestación y este pedido de prórroga. “Hace un año que estamos solicitando que ingresen los pliegos porque son temas trasversales a la ciudad y para un contrato de 10 años de duración. Ingresó en la segunda sesión de marzo, y desde ese momento sabemos que vamos a necesitar una prórroga”, dijo.

La concejal agregó que el pliego enviado por el ejecutivo contenía “errores y faltas administrativas”, lo cual “también nos hizo ver que por cómo estaba redactado necesitaba mucho estudio y propuestas de modificaciones. Sin embargo, garantizamos la primera lectura y audiencia pública para que corran los tiempos lo menos posible; por eso a esta altura tenemos la certeza de que dos meses de prórroga no son suficientes”.

Dijo que “el acuerdo original contemplaba tres meses, los dos primeros sin anomalías, pero en el mes 3, que ya sabemos que es necesario, se establecía un pago de 100 millones por costos incrementales”.

Apuntó que “en este punto ni siquiera se reclama la irresponsabilidad de una prórroga, pero exigimos la modificación del acuerdo porque de ninguna manera vamos a ser responsables de avalar un acto de total ilegalidad como esos 100 millones adicionales que tenemos herramientas para pensar que incluso rozan la política”.

“Desde mi banca pido al intendente que tome medidas urgentes y necesarias para hacer con su gabinete lo que tenga que hacer y, sobre todo, con aquellas personas que nos llevaron a este acto escandaloso”, reclamó para finalizar.

Por el bloque Despierta Comodoro, Ximema González fundamentó la abstención de la principal bancada opositora considerando que la prórroga es sinónimo de “irresponsabilidad y desprolijidad”.

Señaló González que “nos vamos a abstener, no por estar en contra del transporte público sino de este proyecto político. En lugar de una prórroga, en septiembre 2023 se tendría que haber vuelto a licitar y no se hizo. El intendente fue viceintendente en esa gestión; son el mismo proyecto político. No avalamos la falta de gestión y falta de respeto a los concejales de tenernos hoy contra la pared y hacernos responsables por quedar sin transporte” dijo.

LATTANZIO APUNTO A LA DIPUTADA ROMERO

Omar Lattanzio, a su vez, cuestionó el rol del secretario de gobierno, Sergio Bohe, a quien le achacó falta de respuestas ante planteos por diferencias de costos y los plazos mínimos con los que remitió al cuerpo tanto los pliegos licitatorios como el acuerdo de prórroga.

Además, retomó el planteo de Maite Luque sobre el cuestionado pago de los 100 millones adicionales: “Cuando la concejal dice que esto es político, es verdad: ¿A qué fue Ana Clara Romero, a reunirse por este tema? ¿A defender a quién? ¿A la gente o a la empresa?”.

En su cuestionamiento al rol de la diputada nacional, Lattanzio ironizó que “capaz que los 100 palos eran para campaña y se los sacaron ahora. No sé qué solución habrá ido a buscar; ahora me va a quedar la duda de qué sacó en limpio de esa reunión. Yo no voy a aprobar esto porque no me gusta cómo se manejó, no me gusta el acuerdo y no me gusta que el municipio renuncie a la posibilidad de hacer hasta un amparo”, culminó.

El jefe de la bancada oficialista, Marcos Panquilto, fue el último orador de la sesión, y agradeció a Sampaoli “que se haya puesto arriba del tema para garantizar la prestación”.