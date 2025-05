La prórroga garantizará el servicio y preservará 230 empleos

Este sábado, los concejales de Comodoro definirán en qué condiciones se dará la prórroga para el servicio de transporte público, algo clave en el actual contexto socioeconómico que atraviesa la ciudad petrolera. La medida permitirá no solo garantizar la circulación de los colectivos, sino además preservar 230 fuentes de empleo del sector.

La sesión especial en el Concejo Deliberante está prevista para las 15, con el objetivo de tratar el pedido de prórroga por tres meses del contrato de concesión del servicio de transporte urbano. Esta decisión busca garantizar la continuidad del servicio hasta que finalice el proceso licitatorio. De esta manera, en Comodoro Rivadavia seguirá habiendo servicio de transporte público por tres meses más, algo que además garantizará que 230 trabajadores no se queden sin sus fuentes de ingresos.

Durante los últimos días, concejales del oficialismo estuvieron trabajando para dar los últimos retoques al acuerdo que debería aprobarse y de no mediar inconvenientes, durante la sesión extraordinaria que se llevará a cabo en el Concejo Deliberante, los colectivos seguirán circulando dedde mañana, domingo.

En concreto, dicho acuerdo establece que la prórroga será desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio, con la posibilidad de extenderlo 31 días más.

Con esto en mano, se podría avanzar en la finalización de la negociación entre las partes. Se sabe que el acuerdo está a punto de cerrarse, pero todavía hay pequeñas cuestiones que deben ser trabajadas.

La decisión de la prórroga es algo de suma importancia, no solo para obtener una ventana extra de tiempo para terminar de cerrar las negociaciones, sino además para que los comodorenses no se queden sin transporte público desde este domingo, y, además, para que 230 trabajadores que hoy se desempeñan en el sector del transporte, sea como choferes, mecánicos o auxiliares administrativos, no pierdan sus fuentes de ingresos.