Firman convenio para potenciar viñedo municipal

El municipio de Caleta Olivia y el Consejo Agrario Provincial (CAP) firmaron un convenio para fortalecer y ampliar el viñedo del Punto Orgánico ubicado en la chacra municipal.

Los fondos para este proyecto provienen del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y serán ejecutados a través de la Fundación Empresaria de la Patagonia (FEPA).

El acto se llevó a cabo el lunes y fue presidido por el intendente Pablo Carrizo y el presidente del CAP, Adrián Suárez, quien destacó que “este es un paso fundamental para desarrollar proyectos vitivinícolas en la provincia. Caleta ya tiene algo importante y es vanguardia en este tema”.

Además, explicó que el convenio permitirá mejorar las instalaciones y sumar nuevas variedades de viñedos, con un seguimiento mensual por parte del Consejo Agrario para certificar los avances de las obras y habilitar los desembolsos correspondientes.

En este marco, subrayó que se trata de “una decisión política muy fuerte de parte del gobernador de apostar a la producción y al trabajo”.

Por su parte, la supervisora del Punto Orgánico, Carmen Almendra, indicó que las nuevas obras enmarcadas en ese convenio podrán comenzar antes de finalizar septiembre.

Detalló que las mismas consisten en la ampliación del viñedo y de parte de la infraestructura necesaria para contar con un pequeño espacio de elaboración

Fuente: Prensa Municipal